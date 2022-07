Cammini sinodali per l’Africa al centro del Congresso di Signis

Il Congresso dell’organismo che raggruppa istituzioni e associazioni di comunicatori cattolici ha preso in esame i temi della sinodalità, della comunicazione come leva per l’evangelizzazione e la situazione nel Continente africano

"Comunicazione, sinodalità e la Chiesa in Africa". È stato questo il tema al centro dell’incontro dei vescovi africani tenutosi a Kigali, in Ruanda, dall'11 al 15 luglio. Intervenendo al Congresso, monsignor Emmanuel Badejo, vescovo di Oyo, ha sottolineato che il Sinodo sulla sinodalità è un progetto di comunicazione che sfida gli operatori dei media in Africa a dare voce, in particolare, a coloro che sono ai margini della società. “Questo ci chiama - ha detto il presule - a un nuovo modo di essere Chiesa”.

La situazione in Africa

Durante l’incontro è stata anche presa in esame la situazione del Continente africano. Ed è stata espressa preoccupazione per le laceranti divisioni che determinano conseguenze catastrofiche per il popolo di Dio in Africa. Nel corso del Congresso si è poi sottolineato che l’ascolto è un tratto essenziale per i comunicatori cattolici. L’ambito delle comunicazioni sociali è inoltre prioritario per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Nel comunicato di Signis, l’organismo che raggruppa istituzioni e associazioni di comunicatori cattolici, si condannano infine gli attacchi, gli episodi di violenza e i rapimenti che hanno colpito cristiani in Nigeria, Burkina Faso e nella regione del Sahel.