Torna La Lunga Notte delle Chiese, arte e cultura in chiave di riflessione e spiritualità

L'appuntamento è per venerdì 10 giugno, sul tema "In-Contro", per celebrare inclusione, accoglienza, amicizia, diversità, fraternità, dialogo e solidarietà. 150 gli eventi proposti in chiese, parrocchie, basiliche, oratori e musei italiani, tra cui preghiere, incontri, dibattiti e concerti

Luca Collodi - Città del Vaticano

Un'intera notte dedicata all'incontro, è La Lunga Notte delle Chiese, dal tardo pomeriggio di domani e fino a dopo la mezzanotte, in cui chiese, luoghi di culto, musei ed oratori, apriranno le porte a tantissime iniziative, dai concerti ad eventi musicali, dal teatro a spettacoli per bambini e le città si animeranno di iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità. "Un modo - spiega Stefano Casagrande, direttore dell'evento, a Vatican News-Radio Vaticana - per vivere questi luoghi in maniera diversa dal solito e per le nostre chiese di ospitare la comunità".

Un evento per tutti

Si stratta di un evento, spiega ancora Casagrande, "rivolto a tutti, per trascorrere del tempo insieme, anche con persone care, in luoghi dove sarà possibile vivere un momento di raccoglimento e preghiera". Tema di questa edizione, la VII, è In-Contro, due parole "tecnicamente in contrapposizione - prosegue il direttore - ma che esprimono insieme l’elemento centrale e significativo del dialogo". L'appuntamento, al quale prendono parte un centinaio di diocesi di tutta Italia, ha anche una forte connotazione ecumenica, poiché saranno presenti la Comunità Valdese Metodista e la Chiesa Protestante.

Chiesa in uscita

L'iniziativa intende essere un modo per le chiese, le parrocchie, le basiliche, di farsi comunità. "Questa iniziativa - continua Casagrande - è proprio la volontà di farsi Chiesa in uscita. Ogni comunità, Infatti, organizza la propria giornata, passando da momenti di riflessione e di analisi, a dibattiti e concerti. Insomma è un'occasione per farsi presente all'interno della propria città, del proprio paese e del nostro quartiere". Grande è il desiderio di tornare in presenza dopo la pandemia, l'invito degli organizzatori è quindi quello di visitare il programma sul sito www.lunganottedellechiese.com, dove si trovano tutte le iniziative, finora circa 150, in continuo aggiornamento.