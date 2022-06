Nigeria, il racconto di un sacerdote: “Padre Borogo ucciso da chi odia la Chiesa”

Don Julius Paul Madaki conosceva bene il religioso assassinato sabato scorso a Kaduna, nel nord Paese: “Un gruppo di estremisti islamici lo ha freddato a bruciapelo mentre tentava di sfuggire ad un sequestro. Qui, ogni giorno, assistiamo a violenze del genere”. Negli ultimi mesi già uccisi cinque sacerdoti.

Federico Piana- Città del Vaticano

“Padre Vitus, sabato scorso, era andato nella sua fattoria insieme a suo fratello quando i terroristi hanno cercato di rapirlo. Lui ha opposto resistenza e i malviventi hanno sparato”. A raccontare i dettagli dell’omicidio di padre Vitus Borogo, assassinato da un gruppo estremista islamico a Kaduna, nel nord della Nigeria, è don Julius Paul Madaki, insegnate nel Seminario maggiore dell’arcidiocesi di Kaduna. Lui conosceva bene quel prete mite, 50 anni appena compiuti, cappellano del Politecnico della città e presidente dell’Associazione dei sacerdoti nigeriani. “Questo omicidio – afferma don Madaki – purtroppo, qui da noi, non fa più tanto scalpore perchè da anni siamo abituati a situazioni come questa".

Ascolta l'intervista a don Julius Paul Madaki

Violenza, una sfida da affrontare ogni giorno

Quasi ogni giorno, rivela il sacerdote, “assistiamo a violenze. Nella nostra arcidiocesi di Kaduna, due o tre settimane fa, abbiamo celebrato una Santa Messa di suffragio per un sacerdote assassinato di cui, però, non abbiamo avuto il corpo, ma solo una foto”. Le motivazioni dell’impennata della violenza contro i religiosi, don Madaki la individua nell’aumento dell’odio nei confronti della Chiesa. “Questa - spiega - è la sfida che ora la nostra arcidiocesi sta affrontando, soprattutto per il fatto che i cristiani sono minoranza. Finora sono stati uccisi cinque sacerdoti”.

Leggi Anche 26/06/2022 Violenza in Nigeria, ucciso un sacerdote Aiuto alla Chiesa che soffre rende noto l’assassinio di padre Vitus Borogo, cappellano della comunità cattolica del Politecnico statale di Kaduna, assassinato nel Paese africano

Vescovi sempre pronti a denunciare

La Chiesa, però, non viene sufficientemente difesa, dice con forza don Madaki: “In altre zone del Paese, i militari sono stati incaricati di difendere i luoghi sensibili, come le chiese. Ma qui no. Neanche le autorità intervengono. Preferiscono tacere”. Chi, invece, non smette di denunciare la drammaticità della situazione sono gli stessi vescovi nigeriani: “Ma i loro appelli alla pace - ammette il religioso- cadono per ora nel vuoto perché la nazione vive un periodo di transizione politica molto complesso. La Chiesa cerca di fare tutto quello che può”. Ma, a volte, non ci riesce e vede soccombre i suoi figli.