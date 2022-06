Fatebenefratelli: la gestione dell’Ospedale sarà affidata a Gemelli Isola

La società Benefit della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli avrà l’obiettivo di realizzare un polo di eccellenza per la sanità al centro di Roma, valorizzando la tradizione del Fatebenefratelli e le competenze del Gemelli, assicurandone nel tempo la sostenibilità e la crescita

Rendere il Fatebenefratelli Isola Tiberina un polo di eccellenza in ambito sanitario e un centro per l’innovazione e la ricerca al servizio di tutti e sostenibile nel tempo. Con questa finalità, Gemelli Isola Spa, Società Benefit creata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, rileva la gestione dell’azienda ospedaliera Fatebenefratelli dalla Casa Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, nell’ambito dell’operazione di salvataggio e rilancio della struttura sostenuta da SIT - Società Isola Tiberina. L’accordo, si ricorda in un comunicato, tratteggia l’avvio di un nuovo capitolo per la Sanità Cattolica, che porterà nei prossimi cinque anni il Fatebenefratelli Isola Tiberina ad affermarsi come una rinnovata eccellenza del panorama sanitario nazionale. La nuova gestione, oltre a garantire la sostenibilità della struttura, avrà l’obiettivo di valorizzare le competenze esistenti e l’integrazione con il know how e le elevate professionalità della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Diversi gli interventi infrastrutturali previsti fin da subito nell’ambito dell’operazione, tra cui la ristrutturazione dei posti letto dedicati al Servizio Sanitario Nazionale che saranno tutti ammodernati nell’arco dei cinque anni, l’apertura di nuove sale operatorie, il rinnovamento dell’area dedicata ai pazienti solventi, il miglioramento degli spazi comuni e dei percorsi di accoglienza e di cura degli ammalati.

Un’evoluzione cruciale per il più antico degli ospedali di Roma

Gemelli Isola, costituita lo scorso mese di aprile, è governata da un Consiglio di Amministrazione composto dal presidente dott. Paolo Nusiner e dai consiglieri dott. Daniele Piacentini (Amministratore Delegato e Direttore Generale), prof. Sergio Alfieri, prof. Marco Elefanti e dott.ssa Mariella Enoc. Come spiegato dall’Avv. Carlo Fratta Pasini, presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS “Il percorso avviato oggi rappresenta un’evoluzione cruciale per il più antico e più centrale degli ospedali della città di Roma , volto a rendere il Fatebenefratelli Isola Tiberina un punto di riferimento nazionale; siamo grati a tutti gli Enti e alle Istituzioni coinvolte nell’operazione, con particolare riferimento ai fondatori della Società Isola Tiberina (SIT), per aver proposto al nostro Policlinico un’opportunità così coinvolgente ed una responsabilità così significativa”. “Con tale operazione intendiamo qualificare l’Istituto come Ospedale al servizio di tutti”, dichiara il prof. Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, “rendendolo un centro di innovazione organizzativa e tecnologica, in grado di attrarre e sviluppare le migliori risorse professionali e gestionali da mettere al servizio dei pazienti e dei loro familiari, con l’umanità e l’attenzione che i Fondatori delle due strutture sanitarie coinvolte hanno insegnato e di cui sono stati esempio”. Un nuovo polo di eccellenza perfettamente integrato con il territorio circostante che, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni ad operare dalle Istituzioni preposte ed esaurite le procedure di consultazione con le parti sociali, genererà benefici per la comunità, con un’attenzione anche agli ultimi e alle persone in difficoltà. A questo si aggiunge la possibilità di avviare nuove sinergie con la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per un nuovo polo di insegnamento nonché un importante centro di ricerca clinica in modo da offrire a tutti i pazienti le cure più innovative.