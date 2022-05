Ucraina: la missione dei cappellani militari tra gli orrori della guerra

Padre Andriy Zelinskyy: “la missione è sempre la stessa ma in un contesto diverso. Se non è possibile stare in qualche luogo insieme con i militari allora stiamo accanto ai civili fornendo un aiuto umanitario”

Svitlana Duckhovych e Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Come mai l’uomo può essere così crudele? Come mai la verità nel nostro tempo è così debole e si può oscurare così facilmente? Sono alcune delle cruciali domande poste da padre Andriy Zelinskyy durante l’intervista rilasciata a Vatican News. Il capo del dipartimento dei cappellani militari della Chiesa greco-cattolica ucraina sottolinea che dallo scoppio del conflitto non c’è più una zona sicura nel Paese.

Ascolta l'intervista a padre Andriy Zelinskyy

Come è cambiata la missione dei cappellani militari, rispetto all’inizio?



È cambiata non solo la missione dei cappellani ma anche la percezione della realtà da parte del popolo ucraino. Fin dallo scoppio del conflitto, il 24 febbraio, la realtà è cambiata: non c’è più uno spazio sicuro in Ucraina. La minaccia è diventata totale. Ovunque ci sono bombardamenti e i missili arrivano dappertutto. Quella dei cappellani è sempre la stessa missione, ma in un contesto diverso. Se non è possibile stare in qualche luogo insieme con i militari allora stiamo accanto ai civili fornendo un aiuto umanitario.

Leggi Anche 26/04/2022 Don Khalayim, cappellano militare: l'"odore" della guerra non si può spiegare Nell'intervista a Vatican News, il sacerdote ucraino, tra i Missionari della Misericordia che hanno incontrato il Papa lunedì scorso in Vaticano, parla dell'assistenza spirituale ...

Quali sono le sfide principali che devono affrontare i cappellani in questo periodo?



Sono prima di tutto sfide spirituali. Sorgono delle domande. Forse la prima domanda è questa: perché non abbiamo fermato prima questa guerra? Come mai l’uomo può essere così crudele? Come mai può mostrare una crudeltà senza ragione? Come mai la verità nel nostro tempo è così debole e si può oscurare così facilmente?

Recentemente il Dipartimento dei cappellani militari della Chiesa greco-cattolica ucraina ha pubblicato un libretto chiamato “Catechismo del soldato cristiano”…



Si tratta di un piccolo manuale con testi presi dal catechismo della Chiesa cattolica o dal catechismo della chiesa greco-cattolica ucraina. Sono testi che propongono insegnamenti della Chiesa su questioni relative al bene comune e al diritto della difesa legittima. Poi ci sono anche le domande sulla morte, sul peccato, sulla pace. Domande importanti per i militari che cercano di conservare i valori cristiani nel contesto di una guerra.