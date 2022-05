Festival di Rieti, il presepe per tutti con la visita tattile per non vedenti

A pochi chilometri da Greccio, la tradizionale rappresentazione della natività diventa accessibile anche per chi non può vedere. Il presepista cieco Angelo Di Maio: "Nel presepe c'è la rappresentazione dell'umanità"

Michele Raviart - Rieti

Rendere l'arte sacra accessibile a tutti è l'obiettivo dell'incontro "Con...tatto con il presepe", realizzato dall'associazione la Valle del Primo Presepe, che ha promosso una visita tattile per ipovedenti al presepe realizzato da Francesco Artese ed esposto sotto gli archi del Palazzo dei Papi della città sabina. Un'occasione per parlare dei pregiudizi verso chi non può vedere. Tra i presenti, il presepista non vedente Angelo Di Maio, che da quando ha 6 anni realizza presepi e ha mantenuto la sua passione anche quando ha perso la vista.