Zuppi, Cei: i nuovi cardinali sono un dono

Dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana parole di gioia per l'annunciato concistoro di fine agosto: i nuovi cardinali sono un dono per la Chiesa, sottolinea, ricordando le parole di Papa Francesco su umiltà, disinteresse e beatitudine

“Esprimiamo gratitudine a Papa Francesco per il dono di cinque nuovi cardinali, figli delle nostre Chiese. Li accompagniamo nella preghiera perché - come ha ricordato il Santo Padre - confermando la loro adesione a Cristo, possano aiutarLo nel ‘ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di Dio’”. Il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accoglie con gioia l’annuncio del Papa, al termine del Regina Caeli, di tenere un Concistoro, il prossimo 27 agosto, per la creazione di 21 nuovi Cardinali. Di questi, cinque sono italiani: monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como; monsignor Giorgio Marengo, I.M.C., Prefetto Apostolico di Ulaanbaatar (Mongolia); monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo Emerito di Cagliari; padre Gianfranco Ghirlanda SJ, Professore di Teologia; monsignor Fortunato Frezza, Canonico di San Pietro.

Il richiamo alle parole del Papa al Convegno di Firenze

“A nome delle Chiese che sono in Italia – aggiunge il cardinale Zuppi – auguro a ciascuno di loro di rispondere a questa chiamata con i sentimenti che il Papa ci ha consegnato durante il Convegno di Firenze nel 2015: umiltà, disinteresse e beatitudine. Nella consapevolezza di essere servitori di un amore che ci precede e ci supera. La gioia del Signore è e sarà la nostra forza! Ai nuovi cardinali l’amicizia e l’affetto dell’Episcopato italiano, insieme al ricordo nella preghiera”.