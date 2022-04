Chiesa polacca, oltre 100 milioni di euro a rifugiati ucraini

Dati senza precedenti: presentato presso la sede della Caritas Polska a Varsavia il rapporto sugli "Aiuti ai rifugiati provenienti dall'Ucraina da parte delle parrocchie e degli ordini religiosi in Polonia". La mobilitazione è partita nel giorno stesso dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina il 24 febbraio scorso dopo il primo appello lanciato dal presidente della Conferenza episcopale polacca

In Polonia, sono stati raccolti circa 500 milioni di zloty, la moneta polacca, che equivalgono a oltre 100 milioni di euro. Lo ha reso noto in questi giorni l'Istituto di Statistica della Chiesa Cattolica e Caritas Polska. In particolare, le parrocchie cattoliche e greco-cattoliche hanno assicurato ai rifugiati dall'Ucraina aiuti per un valore 209 milioni di złoty; gli ordini religiosi maschili 4,3 milioni di złoty; le congregazioni femminili 29 milioni. Il valore del sostegno fornito attraverso Caritas Polska e le Caritas diocesane è di 241,3 milioni di złoty. Lo studio ha coperto il periodo dal primo giorno dell'aggressione russa contro l'Ucraina (24 febbraio) al 31 marzo. Si sono concentrati sul coinvolgimento della Chiesa cattolica in Polonia a tre livelli: parrocchie, congregazioni femminili e congregazioni maschili. Non è stato preso in considerazione il sostegno diretto in territorio ucraino.

[ Photo Embed: Centro Caritas a Varsavia]

Persone e forme di assistenza

Le parrocchie polacche si sono prese cura di 125.000 bambini. Sono state assistite 94.000 persone anziane o disabili. 125.000 persone hanno ricevuto aiuto psicologico o terapeutico. 52.000 persone hanno ricevuto aiuto in relazione alla ricerca di un lavoro. 752.000 persone hanno ricevuto assistenza legale, 543.000 persone hanno trovato passaggi con mezzi di trasporto.

[ Photo Embed: Servizio di smistamento all'arrivo in Polonia di rifugiati ucraini]

Immediata e senza sosta la mobilitazione

Il portavoce della Conferenza episcopale polacca, padre Leszek Gęsiak SJ, ha dichiarato che l'entità degli aiuti si è rivelata inimmaginabile: la mobilitazione in favore dell'Ucraina ha comportato il coinvolgimento di milioni di persone in tutta la Polonia. Già il 24 febbraio scorso, primo giorno dell’invasione russa, un deciso appello era arrivato dal presidente della Conferenza episcopale polacca, monsignor Stanislaw Gadecki arcivescovo di Poznan: aveva invitato tutti nel Paese a prestare accoglienza e aiuti, sollecitando le parrocchie a organizzare collette.

Gli aiuti nel dettaglio

Gli ordini religiosi femminili polacchi hanno fornito aiuti finanziari per un valore di 1,8 milioni di złoty e hanno distribuito doni in natura per un valore di 2,5 milioni di złoty. Hanno assicurato 10.000 mila posti letto. Hanno distribuito quasi 380.000 pasti. Sono stati accuditi 2.400 bambini. Sono stati assistiti 473 anziani o disabili. Quasi 300 persone hanno ricevuto un aiuto psicologico o terapeutico. Quasi 500 persone hanno ricevuto assistenza legale. A 4.000 persone è stato assicurato un passaggio con mezzi di trasporto. Gli Ordini religiosi maschili polacchi hanno fornito aiuto finanziario per un valore di 16 milioni di złoty. Hanno distribuito doni in natura, hanno assicurato 27.000 mila posti letto e distribuito quasi due milioni di pasti. Si sono presi cura di 18.000 bambini e hanno fornito assistenza a migliaia di persone anziane o disabili. In 13.000 inoltre hanno ricevuto aiuto psicologico o terapeutico e sostegno in relazione al loro lavoro professionale anche con assistenza legale. A 23.000 persone è stato assicurato inoltre un passaggio con mezzi di trasporto. Per quanto riguarda l'assistenza di Caritas Polska - sotto forma di raccolte in denaro, doni in natura e il valore dei pacchi nell'ambito dell'iniziativa "Pacchi per l'Ucraina", don Marcin Iżycki ha comunicato che l'ammontare totale del sostegno è di quasi un quarto di miliardo di złoty ovvero 241 milioni.