Pasqua, dal presidente dei vescovi polacchi l'augurio di "coraggio e pace”

Il messaggio del presidente della Conferenza episcopale polacca, monsignor Stanisław Gądecki, in occasione della Pasqua di Resurrezione del Signore 2022

Anna Poce – Città del Vaticano

“In questo momento difficile, in cui a causa della guerra in Ucraina tante persone muoiono davanti agli occhi del mondo intero, auguro a noi, soprattutto, coraggio e pace”. Questo l’augurio dell’arcivescovo metropolita di Poznań, monsignor Gądecki, nel suo messaggio di Pasqua diffuso sulla pagina web dell’episcopato e rivolto a tutti i polacchi in patria e all'estero, nonché a tutti i profughi che trascorreranno questo periodo di festa in Polonia.



Fede, speranza e amore



“Il Signore risorto riversi nei nostri cuori la fede, la speranza e l'amore - ha affermato il presule -, affinché possiamo celebrare il miracolo del mattino di Pasqua, fiduciosi che Egli ha vinto il male, anche quello in cui è coinvolto il mondo moderno”.

Aggrapparsi a Cristo



“L'esperienza del mistero pasquale – ha concluso - ci consenta di aggrapparci saldamente a Cristo che porta la salvezza e, allo stesso tempo, di essere testimoni del suo amore misericordioso”.