Morto il cardinale Amigo Vallejo, vescovo emerito di Siviglia

Francescano dei frati minori, per 27 anni pastore dell’arcidiocesi spagnola, era stato anche arcivescovo di Tanger. In più occasioni aveva cercato di mediare fra i Paesi del Magreb e la Spagna

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Si è spento oggi in Spagna, all’età di 87 anni, il cardinale Carlos Amigo Vallejo. È deceduto all'ospedale universitario di Guadalajara per insufficienza cardiaca. Con la sua scomparsa il Collegio cardinalizio risulta adesso costituito da 209 cardinali, di cui 117 elettori e 92 non elettori. Arcivescovo emerito di Siviglia, ha ricoperto la sede vescovile per 27 anni, dal 22 maggio 1982 al 5 novembre 2009.

Uomo del dialogo

Era un religioso dell’Ordine Francescano dei Frati Minori. Dal 1973 al 1982 è stato arcivescovo di Tanger, in Marocco, e si è preoccupato specialmente di dialogo interreligioso ed ecumenismo. Proprio sotto il suo episcopato sono state avviate le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Paese africano. Si è interessato della creazione di Centri per la Promozione Sociale della «Donna Musulmana» e si è impegnato nella promozione delle relazioni tra le comunità cristiana, musulmana e ebraica. In varie occasioni, poi, è stato mediatore per la soluzione di problemi tra i Paesi del Magreb e la Spagna. È stato membro della Pontificia Commissione per l'America Latina e del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari ed è stato creato cardinale da Giovanni Paolo II il 21 ottobre 2003.