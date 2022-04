Charis, una maratona di preghiera on line per la pace in Ucraina

Dodici ore di adorazione e preghiera, collegati da tutto il mondo nella propria lingua via Zoom o YouTube, per invocare da Dio la fine della guerra: è l'iniziativa del servizio per il Rinnovamento Carismatico cattolico per il prossimo 13 aprile

Dodici ore di adorazione e preghiera, in collegamento da ogni parte del mondo, per invocare la pace in Ucraina. È l’iniziativa proposta per il prossimo 13 aprile da Charis, l’organismo internazionale di servizio per il Rinnovamento Carismatico. Una intera giornata dedicata ad una orazione collettiva orientata a Dio e alla pace che vuole per i suoi figli. Sarà possibile seguirla via Zoom o YouTube, ognuno nella propria lingua. Il programma prevede una Eucarestia iniziale, alle 9, e una benedizione finale, alle 21 (ora italiana).

Un servizio per la missione

Charis è nato ufficialmente l’8 dicembre 2018, solennità dell’Immacolata Concezione, come servizio voluto dalla Santa Sede per sostenere il Rinnovamento carismatico cattolico nella sua missione. Dalla Pentecoste del 2019 ha assorbito l’International Catholic Charismatic Renewal Service e la Chatolic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships. Papa Francesco salutando I partecipanti all’Angelus del 20 marzo scorso ha detto che il Rinnovamento Carismatico Charis “è l’unico riconosciuto ufficialmente”.