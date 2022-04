Brasile, l'Assemblea generale dei vescovi sulla Chiesa sinodale

Il tema centrale della riunione, la cui prima fase comincia oggi in modalità virtuale, è "Chiesa sinodale - Comunione, partecipazione e missione", in linea con il cammino delle Chiese convocato da Papa Francesco

Silvonei José – Città del Vaticano

La Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile (CNBB) apre oggi la sua 59a Assemblea Generale, la prima fase della riunione si segue online. Cinque giorni di lavori che preludono ad una seconda fase, tra il 29 agosto e il 2 settembre, che si terrà in presenza, ad Aparecida. Il tema centrale è: "Chiesa sinodale - Comunione, Partecipazione e Missione", in linea con il processo indetto da Papa Francesco.

Generare comunità ecclesiali missionarie in tutto il Paese

L’incontro verterà su sei temi prioritari, tra cui il rapporto annuale del Presidente, il rapporto economico e le questioni relative alle Commissioni episcopali per la Liturgia, per la traduzione dei Testi Liturgici (CETEL) e per la Dottrina della Fede (CEPDF). Un'altra trentina di temi sono all'ordine del giorno di questa tappa virtuale: riguardano essenzialmente la comunicazione e l'analisi della situazione attuale della Chiesa brasiliana ma che non prevedono il voto in presenza da parte dei presuli. I vescovi prepareranno i loro contributi da presentare al Papa, al Prefetto della Congregazione per i Vescovi e al popolo brasiliano. Che sia un'esperienza ricca e fruttuosa di comunione, fraternità e impegno nell'annuncio della Parola di Dio - l'auspicio espresso da monsignor Walmor Oliveira de Azevedo e dal segretario generale Joel Portella Amado: "che si generino comunità ecclesiali missionarie in tutti gli angoli del nostro amato Brasile". Alla Madre Aparecida l'invocazione di custodire l'operato con la sua intercessione.

Le ragioni della scelta 'virtuale'

I vescovi hanno precisato che la scelta della modalità virtuale è stata imposta dall'invito alla prudenza sanitaria vigente ancora all'epoca della genesi dell'incontro. C'è anche da considerare il fatto che, essendo riprese le visite Ad Limina apostolorum, "è importante che restino più a lungo nelle loro diocesi". La seconda tappa dell'Assemblea, che si svolgerà nel Santuario di Aparecida, cadrà dopo tre anni dalla precedente riunione. Sarà l'occasione per occuparsi delle questioni relative allo Statuto della CNBB e al diritto canonico, aspetti che richiedono il voto di persona: ci si confronterà, per esempio, sull'approvazione della terza edizione del Messale. Ogni giorno, la CNBB trasmetterà in streming la celebrazione delle Messe a cui prenderà parte l'Assemblea, alle 7 del mattino, ora locale. Sul portale della Conferenza dei vescovi e sui canali social saranno pubblicati bollettini informativi quotidiani.