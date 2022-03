“Giubileo d’Oro”, 50 anni del Rinnovamento nello Spirito in Italia

Nella basilica di Sant’Agostino a Lucca domenica 27 marzo il primo degli appuntamenti previsti sul tema “Carismi: segni dei tempi per il nostro tempo”. Martinez: la laicità carismatica è una “risposta di fede alle crisi del secolo”

Vatican News

Con l’avvio del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia (1972 – 2022), inaugurato il 26 novembre scorso tra “memoriale e memoria grata”, presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma, prende forma l’intento di “raccontare” alle nuove generazioni quanto vissuto in cinquanta anni di storia. Come affermato da Salvatore Martinez, Presidente nazionale del RnS, «la narrazione delle tante anime che hanno contraddistinto questo lungo cammino, a partire dai primissimi anni del Movimento, impongono una lettura ampia, sinergica, ecclesiale della storia di questa corrente di grazia, evidenziando le peculiarità “carismatiche” proprie del Rinnovamento nel suo diffondersi, storicizzarsi e tipicizzarsi nella Chiesa e nel mondo».

Cultura della Pentecoste

Pertanto, il calendario degli eventi che scandirà questo speciale Anno giubilare viene concepito con uno stile “diffuso” sul territorio; dunque, non concentrato soltanto su Roma, bensì orientato a valorizzare storie e testimonianze caratteristiche di diverse Regioni del nostro Paese, capaci di rappresentare al meglio le varie anime del RnS. Tra le aree che, nello spirito proprio di un Giubileo, racconteranno questa preziosa eredità spirituale, si segnala quella titolata «Rinnovamento e Cultura della Pentecoste». Quest’ultima espressione, che fu di san Paolo VI, coeva alla celebre “civiltà dell’amore”, venne ripresa e affidata al RnS nel 2002 da san Giovanni Paolo II. Con la Cultura della Pentecoste” si vuole ribadire la necessità di riaffermare il profilo spirituale della fede in re sociali, per rileggere il tempo, il reale, in chiave spirituale, per ritrovare fiducia nel primato della grazia.

Carisma condiviso

In tre Città che hanno caratterizzato e onorato la sfida di una cultura del soprannaturale nell’ordine sociale - Lucca, Palermo, Milano - verranno dunque proposti altrettanti incontri di «Cultura della Pentecoste». Si inizia da Lucca, in onore della Beata Elena Guerra, antesignana del risveglio spirituale del Novecento, proclamata da San Giovanni XXIII, nel 1959, “apostola dello Spirito Santo”. Presso la Basilica di Sant’Agostino, dove riposano le sue spoglie, domenica 27 marzo 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca, si svolgerà il primo degli appuntamenti previsti sul tema: «Carismi: segni dei tempi per il nostro tempo». Il tema è ispirato dalle parole di Papa Francesco: «Ogni carisma ricevuto si attua pienamente quando viene condiviso con i fratelli, per il bene di tutti. Questa è la Chiesa!».

I saluti introduttivi saranno dell’arcivescovo della città toscana Paolo Giulietti, presidente della Commissione Episcopale della Cei per la Famiglia, i Giovani e la Vita, e di suor Maria Laura Quattrini, madre generale delle Suore Oblate dello Spirito Santo, Congregazione fondata dalla religiosa lucchese Elena Guerra. Ad aprire invece gli interventi Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, sul tema della “laicità carismatica”, intesa come “risposta di fede alle crisi del secolo”. Tra i relatori anche Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari, su: L’evento verrà trasmesso anche in diretta sul Sito www.rinnovamento.org e sui canali social del RnS (pagina Facebook e YouTube)