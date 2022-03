Cristiani in preghiera a Londra per la pace in Ucraina

Oggi, a mezzogiorno, il nunzio apostolico in Gran Bretagna, l'arcivescovo Claudio Gugerotti, ha guidato un momento di preghiera per implorare la fine del conflitto in Ucraina

Anna Poce – Città del Vaticano

Si è svolta alle ore 12, a Trafalgar Square, a Londra, la manifestazione, cui si prevedeva la partecipazione di più di 15 mila persone da tutto il Paese, organizzata - si legge sulla stampa locale - dalle comunità ucraine del Regno Unito. Durante il raduno è stata recitata una preghiera per la pace, guidata dall’arcivescovo Gugerotti, nunzio apostolico in Gran Bretagna. Il presule ha assicurato alla popolazione ucraina e a tutti coloro che hanno famiglia e amici nel Paese dell’est il sostegno e la preghiera del Santo Padre. Monsignor Kenneth Nowakowski, vescovo per i cattolici orientali ucraini, bielorussi e slovacchi in Gran Bretagna, ha accompagnato monsignor Gugerotti assieme ad altri leader cristiani del Regno Unito. Essi si sono uniti, tra gli altri, ai leader e ai membri di "Euro-Maidan", dell'Associazione degli ucraini in Gran Bretagna, delle Organizzazioni femminili ucraine in Gran Bretagna, della Chiesa greco-cattolica ucraina e delle Chiese ortodosse ucraine in Gran Bretagna.

L’appello della Chiesa del Regno Unito

Anche i presidenti e i vicepresidenti delle Conferenze episcopali di Inghilterra e Galles, Irlanda e Scozia, incontrandosi ieri a Londra, “dinanzi alla sconvolgente perdita di vite umane, allo spargimento di sangue, allo sfollamento di persone e alla distruzione delle proprietà" in Ucraina, hanno lanciato un appello affinché si faccia tutto il possibile per mettere fine alle sofferenze nel Paese. I vescovi hanno chiesto alle “comunità cattoliche di sostenere la preghiera e l'abnegazione della Quaresima come un'offerta costante a Dio, implorando la fine di questa violenza senza senso”. “Chiediamo ai nostri fratelli cristiani di tutto il mondo, incluso il patriarca Kirill e tutta la Chiesa ortodossa russa, di unirsi a noi in solidarietà negli sforzi spirituali e pratici quotidiani per un cessate il fuoco, per l’assistenza umanitaria e per mettere a tacere e deporre le armi”, hanno affermato i presuli, chiedendo inoltre “a tutti coloro che tendono a Dio di elevare i loro cuori e le loro menti nella preghiera per la pace”. Infine hanno esortato “a rispondere generosamente ai molti appelli di aiuto e sostegno per quanti stanno fuggendo dalla loro patria”. “Chiediamo ai governi del Regno Unito e d'Irlanda - hanno concluso - di offrire un’accoglienza aperta e generosa a quanti cercano rifugio dinanzi a questa guerra”. L'appello è stato lanciato dall'arcivescovo di Westminster cardinale Vincent Nichols, dall'arcivescovo di Armagh Eamon Martin, dal vescovo di Aberdeen Hugh Gilbert, dall'arcivescovo di Liverpool Malcolm McMahon, dall'arcivescovo di Dublino Dermot Farrell e dal vescovo di Paisley John Keenan.