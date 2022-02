Don Giussani: la bellezza e la verità del messaggio cristiano per l'uomo

A Roma questa domenica, in San Giovanni in Laterano, la Messa nel centenario della nascita del fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione. Vittadini, Fondazione per la Sussidiarietà: "Diceva che il desiderio di felicità era comune a qualunque uomo e che Cristo era la risposta a questa domanda"

In occasione dell'odierno 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione , il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma, celebrerà alle 17.30 una Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano nel centenario della nascita del servo di Dio don Luigi Giussani, il 15 ottobre 1922 a Desio. Teologo e professore, scomparso a Milano nel febbraio 2005, frequentando i giovani prima in seminario, poi alle scuole superiori e anche in treno durante i suoi spostamenti per insegnare, don Giussani fu colpito dal loro scetticismo in tema di religione. Nacque così la volontà di prendere iniziative spirituali e culturali per approfondire il loro senso religioso nella realtà quotidiana, fondando negli anni '50 'Gioventù Studentesca' e, dalla fine degli anni '60, il movimento di Comunione e Liberazione.

Vittadini: Giussani mi accompagna ogni giorno

"Ricordo la passione di don Giussani - afferma nella nostra intervista Giorgo Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarità - per la singola persona che valeva come tutto l'universo. Voleva che anche io, che ho conosciuto e vissuto con lui per molti anni in comunità, andassi a fondo nei temi dell'umanità, nella ricerca di una città di giustizia, di bellezza, di felicità. Voleva che ognuno di noi andasse al fondo delle domande umane che si faceva". "Don Giussani per me non è un ricordo ma una persona che mi accompagna ogni giorno. Ha messo in luce che il cristianesimo può essere nell'esperienza di ogni persona per la ricerca della felicità, per connessione tra l'umano e il cristiano".

Giovani e impegno cristiano nella vocazione di don Giussani