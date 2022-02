La Libia e la crisi per la pandemia al centro dei lavori dei vescovi del Nord Africa

Incontratisi in Algeria, al monastero di Tibhirine, i presuli della Cerna hanno affidato a Dio le gioie, le tensioni e le sofferenze dei Paesi in cui esercitano il loro ministero. Hanno parlato inoltre del cammino sinodale e della canonizzazione di Charles de Foucauld, che consentirà di conoscere meglio l’esempio del sacerdote francese che scelse il deserto per vivere il Vangelo

La Conferenza dei vescovi della Regione Nord dell’Africa, Cerna, è preoccupata per la situazione attuale in Libia, dove il 23 gennaio scorso una milizia ha distrutto una chiesa a Sebha, e per il clima di tensione a Tripoli. A suscitare inquietudine anche le difficoltà che il Paese sta vivendo, la problematica situazione politica ed economica e la pandemia. Riuniti nel monastero di Tibhirine, in Algeria, dal 12 al 15 febbraio, i presuli hanno condiviso il loro pensiero in un comunicato, sottolineando che da due anni il Nord Africa attraversa una grave crisi a causa del Covid-19. “Ma questo periodo difficile è stato anche un’opportunità per misurare quanto siamo legati gli uni agli altri”, evidenziano i vescovi aggiungendo che, attraverso la pandemia, molti hanno compreso “questa comune fragilità e hanno mostrato resilienza, resistendo alla tentazione di ritirarsi, cercando di mettersi al servizio dei più vulnerabili, o prendendo iniziative per pregare insieme anche a distanza”.

Il cardinale López Romero nuovo presidente della Cerna

Nel corso dei lavori i presuli hanno eletto il nuovo presidente della Conferenza episcopale, il cardinale Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat, che rivestirà la carica per tre anni. Come vicepresidente è stato scelto monsignor Nicolas Lhernould, vescovo di Costantina-Ippona. Gratitudine è stata espressa dai vescovi all’ufficio della presidenza in carica dal 2015 che ha terminato il suo mandato, e in particolare al presidente monsignor Paul Desfarges, arcivescovo emerito di Algeri, dove l’11 febbraio si è insediato monsignor Jean-Paul Vesco.

La canonizzazione di Charles de Foucauld occasione per approfondirne le intuizioni

La Conferenza episcopale del Nord Africa ha discusso anche del processo sinodale in corso e dell’ampia condivisione della vita delle comunità cristiane, che ne ha evidenziato le costanti, le evoluzioni, i punti comuni e le diversità. Considerando che il cammino sinodale sta lasciando emergere sfide, domande e proposte, i presuli hanno deciso di organizzarsi per poter lavorare su tali aspetti in modo proattivo. A proposito, poi, dell’imminente canonizzazione di Charles de Foucauld, prevista il 15 maggio a Roma, il comunicato dei vescovi rimarca che per la Chiesa in Nord Africa sarà un’occasione per gioire e per approfondire ulteriormente le intuizioni del sacerdote francese che ha saputo incarnare il Vangelo nel deserto del Sahara: il mutuo rispetto della fede altrui, l’interesse per le culture e il desiderio di fraternità universale.