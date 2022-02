Celam: nuovo logo per evidenziare il dinamismo, l’apertura e la comunione nella Chiesa

Pensato dal Centro di Comunicazione dell’organismo che riunisce i presuli dell’America latina e dei Caraibi, unisce i simboli dell’episcopato, del cristianesimo e dei Paesi in cui viene svolta l’opera evangelizzatrice della Chiesa

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Il Consiglio episcopale latinoamericano, Celam, ha da ieri un nuovo logo. Con la moderna grafica si vuole preservare “l’essenza e l’eredità di oltre sei decenni di evangelizzazione in America Latina e nei Caraibi, un punto di riferimento della missionarietà” dell’organismo che raggruppa i vescovi dell’America latina e dei Caraibi. Il logo viene proposto in linea con il processo di rinnovamento e ristrutturazione che il Celam sta portando avanti.

Com’è nato il logo

L’idea di innovare l’immagine che identifica i vescovi latinoamericani e dei caraibi è arrivata dal Centro di Comunicazione del Celam ed è stata presentata il 23 novembre scorso, durante l’assemblea del Consiglio episcopale. Ora il nuovo logo sarà utilizzato per il materiale cartaceo, digitale e audiovisivo. Per una migliore fruizione è stato anche predisposto un manuale ad uso interno in cui viene presentata l’innovativa grafica e gli elementi che la compongono, oltre alle caratteristiche specifiche tecniche di cui tenere conto. Il logo fonde gli elementi che rappresentano l’essenza del Celam; sono stati, infatti, utilizzati colori, caratteri e segni visivi che hanno un significato ben preciso: il pastorale, che rappresenta l’episcopato e la vocazione dei vescovi; la croce, che simboleggia il cristianesimo e l’opera evangelizzatrice della Chiesa; la mappa dell’America Latina e dei Caraibi, che indica lo spazio missionario del Celam.

Il significato

Nel logo, il pastorale e la croce si fondono come un unico elemento, che si incarna in un territorio, integrandosi in modo chiaro, dinamico e versatile. In questo modo, si vuole evidenziare che la guida dei pastori della Chiesa cattolica si esprime nei processi e nelle azioni pastorali che rendono possibile l’inculturazione del Vangelo nel “continente della speranza” e in una prospettiva sinodale. La croce indica inoltre i quattro punti cardinali, l’unione di cielo e terra, l’equilibrio tra attività e passività e rappresenta pure del cristianesimo. Il pastorale è simbolo di autorità, di potere, nel senso di servizio nell’amministrazione della giustizia e nella trasformazione; richiamando il bastone del pastore, rappresenta l’ufficio pastorale. Infine, i contorni stilizzati dell’America Latina e dei Caraibi simboleggiano il territorio del Celam proiettato nel dinamismo, nell’apertura e nella comunione.