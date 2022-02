Vescovi del Mediterraneo: la guerra è una scellerata decisione

I presuli delle Chiese del bacino mediterraneo riuniti a Firenze condannano fermamente e in modo unanime le azioni militari in Ucraina. Esprimono vicinanza al popolo e alle comunità cristiane del Paese e fanno appello a chi ha responsabilità politiche di far tacere le armi. Oggi comincia anche il Forum dei sindaci: cultura come volano di convivenza pacifica, sicurezza sanitaria, politiche migratorie e transizione energetica i temi in programma

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Da Firenze i vescovi del Mediterraneo considerano "la guerra una follia" e fanno appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche chiedendo a una sola voce che tacciano le armi.

Condanna ferma e unanime delle azioni militari in Ucraina

Ricorrere alle armi è stata una “scellerata decisione”. Così i presuli riuniti per il Forum sul Mediterraneo che in una nota diffusa ieri condannano fermamente le azioni militari in Ucraina. Esprimono vicinanza al popolo e alle comunità cristiane del Paese ribadendo che "ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni". I vescovi ricordano che "la memoria di quanto accaduto nel Vecchio Continente nel secolo scorso deve indurci a rinnegare ogni discorso di odio e ogni riferimento alla violenza, spronandoci invece a coltivare relazioni di amicizia e propositi di pace". Poi, citando Giorgio La Pira, invitano a 'trasformare in aratri le bombe, in astronavi di pace i missili di guerra'. E rilanciano, infine, l’adesione alla Giornata di preghiera e digiuno indetta dal Papa per il 2 marzo. Dopo i lavori di ieri pomeriggio, nella Basilica di Santa Maria Novella i vescovi hanno preso parte a un momento di adorazione eucaristica e di preghiera silenziosa proprio per la pace. "In Ucraina ci sono cristiani ortodossi e cattolici - ha detto monsignor Antonino Raspanti, vice presidente CEI, a margine dell'Incontro dei vescovi - che probabilmente in questo momento si troveranno su parti avverse, e questo fa soffrire". Oggi i delegati si confronteranno sui doveri per le comunità religiose nella città, con professor Giuseppe Argiolas, Rettore dell’Istituto Universitario Sophia. In serata è prevista una preghiera nella Basilica abbaziale di San Miniato al Monte, sulla città nella memoria di martiri e testimoni della fede e delal giustizia.

Forum dei sindaci: sicurezza sanitaria per il Mediterraneo

Sempre nel capoluogo toscano comincia oggi il Forum dei sindaci del Mediterraneo: all’ordine del giorno i temi della sicurezza sanitaria e della promozione sociale, visto che in molte zone del ancora non è stata raggiunta, dell’inquinamento e delle migrazioni. Sarà il sindaco di Firenze, Dario Nardella, Audrey Azoulay, Direttore Generale UNESCO e Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente ANCI (Associazione Italiana dei Comuni Italiani) ad introdurre la giornata fitta di ospiti, alcuni dei quali in streaming. Romano Prodi, ex Presidente della Commissione Europea, interverrà sull'aspetto della crescita culturale e della cooperazione tra le città del Mediterraneo. In particolare, si soffermerà su come favorire progetti in ambito culturale tra città e paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per una cultura che sia veicolo di crescita economica e sociale e quindi strumento di stabilità e convivenza pacifica. Il tempo di pandemia imporrà ancora una riflessione sulle analisi delle prospettive internazionali per le campagne di vaccinazione. A questo proposito, ci sarà il contributo di Zsuzsanna Jakab, Vice Direttrice Generale OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), Arnon Afek, Direttore dello Sheba General Hospital di Ramat Gan, ex Direttore Generale del Ministero per la Salute Pubblica di Israele.

Confronti su politiche migratorie e transizione energetica

Nel pomeriggio, i sindaci avranno l'opportunità - così come per le altre sessioni - di condividere priorità e proporre soluzioni sul tema dell'inquinamento delle acque, della tutela ambientale e delle risorse idriche ed energetiche che investono il Mediterraneo. Come promuovere uno sviluppo economico sostenibile in favore di un'equa distribuzione delle risorse idriche ed energetiche sarà il cuore della discussione che verterà pure sulla diffusione delle tecnologie per una transizione energetica sostenibile. Tra gli invitati Ibrahim Thiaw, Segretario Esecutivo UNCCD (Convenzione dell'Onu contro la desertificazione), Tareq Abu Hamed, Direttore Esecutivo dell’Arava Institute per gli Studi sull’ambiente, da Israele e Maimunah Mohd Sharif, Direttore Esecutivo UN Habitat. Le migrazioni tra le sponde del Mar Mediterraneo saranno il tema del dibattito conclusivo: come le città possono contribuire nella definizione di nuove politiche migratorie e collaborare per un effettivo rispetto dei diritti umani fondamentali? Ospiti, Marco Minniti, Presidente della Fondazione MedOr; Antonio Vitorino, Direttore Generale IOM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).