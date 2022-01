Legislative in Portogallo. Appello dei vescovi al popolo e al governo

In un comunicato che riassume i lavori del Comitato permanente dell'11 gennaio, l’esortazione dei presuli a non boicottare le urne e l’invito ai politici ad affrontare i problemi più urgenti del Paese fra cui le situazioni di povertà e di coesione economica. Ribadito l’invito a vaccinarsi per combattere il Covid

Tiziana Campisi – Città del Vaticano



Riunitosi ieri on line, il Consiglio permanente della Conferenza episcopale portoghese invita i cittadini a partecipare democraticamente alle elezioni legislative del 30 gennaio e chiede ai partiti politici di presentare proposte chiare sui grandi problemi della società, in particolare riguardo la vita umana e la sua tutela integrale, le situazioni di povertà e di coesione economica, le questioni di giustizia, la desertificazione all’interno del Paese, i problemi ambientali e la situazione degli immigrati. In un comunicato pubblicato ieri, viene reso noto inoltre che il Consiglio ha preso atto della presentazione della Commissione indipendente per lo studio degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica portoghese, avvenuta lunedì, accogliendo con favore i passi finora compiuti.

L’appello a vaccinarsi per fronteggiare il Covid

I vescovi lanciano poi un ulteriore appello alla vaccinazione contro il Covid-19 evidenziandone l’importanza e esortano ad una maggiore attenzione nell’applicazione delle misure di protezione negli spazi liturgici: distanziamento, igiene e uso di mascherine. All’ordine del giorno del Consiglio pure l’esame di due documenti da sottoporre alla prossima Assemblea Plenaria, “Ministeri laicali per una Chiesa ministeriale” e “Itinerario di iniziazione alla vita cristiana con le famiglie, i bambini e gli adolescenti” attualmente in fase di analisi da parte di organismi diocesani e di altri organismi ecclesiali. È in preparazione, infine, una Nota Pastorale che presenterà la nuova edizione del Messale Romano in vigore dal Giovedì Santo, e sono state fissate dal 20 al 22 giugno le prossime Giornate pastorali, che affronteranno il tema della sinodalità sulla base delle sintesi delle diocesi e della Conferenza Episcopale.