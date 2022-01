India, alla Danimarca il Premio Madre Teresa per la giustizia sociale 2021 per l’ambiente

Consegnati a Mumbai, il 30 dicembre scorso, presso la sede della Harmony Foundation, i Premi Madre Teresa Memorial per la giustizia sociale 2021. Tema di quest’anno: la sostenibilità ambientale

Anna Poce – Città del Vaticano

La Danimarca e il suo primo ministro, Mette Frederiksen, sono i vincitori del Premio Madre Teresa Memorial per la giustizia sociale 2021. Lo ha annunciato, il 30 dicembre scorso, la Harmony Foundation, organizzazione con sede a Mumbai, fondata nell'ottobre 2005 allo scopo di rendere onore all'eredità di Madre Teresa e di far prevalere la giustizia sociale.

Danimarca capofila in materia ambientale



La Fondazione ha premiato il Paese scandinavo per essere "una delle nazioni del mondo che vive in armonia con la natura" e Frederiksen per la sua "eccezionale leadership" nel condurlo "lungo la strada dello sviluppo sostenibile". Abraham Mathai, fondatore dell’organizzazione, ha riferito ad UCA News che il primo ministro danese è stato scelto per aver promosso nel suo Paese energia verde e misure simili per salvaguardare l'ambiente. “L'attuale governo sotto la guida del primo ministro Frederiksen – ha spiegato Mathai - ha innalzato gli obiettivi del Paese sul clima mettendo la transizione verde al centro della sua politica” e si è adoperato per “introdurre obiettivi vincolanti di decarbonizzazione per ridurre le emissioni del 70%". "Sebbene sia un piccolo Paese in termini di vastità geografica, la Danimarca si è impegnata ad essere capofila in materia ambientale” ed “è un'ispirazione per tutti", ha affermato Mathai, ex vicepresidente della Commissione per le minoranze nello Stato indiano del Maharashtra. Il fondatore dell’organizzazione, prendendo ad esempio l'industria danese dell'energia eolica sviluppata negli ultimi quattro decenni, ha spiegato come tecnologie innovative, regolamenti intelligenti e sostegno da parte del governo abbiano fatto in modo di alimentare più del 50% della rete elettrica del Paese con energia solare ed eolica.

Harmony Foundation



La Harmony Foundation è stata creata da Mathai per favorire la coesione sociale e lavorare a beneficio di tutte le comunità senza discriminazione in base alla religione, alla casta, al credo, al sesso o alla razza. Il suo premio, istituito nel 2007 alla memoria della Santa di Calcutta, è stato consegnato nel passato a personalità di spicco come il Dalai Lama, il presidente ghanese Nana Akufo-Addo, il primo ministro malese Mahathir Mohamad e il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli EAU Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.