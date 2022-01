Polonia, Piotrowski: i missionari portatori di speranza e conforto

Oggi, festa dell’Epifania e, in Polonia, Giornata Missionaria, “Cristo si rivela come ‘centro dell’universo e della storia’, come calamita che attira a sé tutti i popoli” scrive il presidente della Commissione episcopale polacca per le Missioni. Tutti noi siamo chiamati a condividere con gli altri la sua presenza redentrice. Siamo chiamati ad imitare Maria, che, mostrando Cristo ai Magi, lo "proclama" al mondo intero

Anna Poce – Città del Vaticano

In occasione della Giornata Missionaria, che la Chiesa polacca celebra nella solennità dell’Epifania, monsignor Jan Piotrowski, presidente della Commissione episcopale per le Missioni, in un messaggio diffuso sulla pagina web dell’episcopato, ha invitato i fedeli a celebrare questa ricorrenza con il motto: "Dal Cenacolo ai confini del mondo", accettando di essere testimoni e annunciatori del Vangelo; di diventare “missionari dell’Eucaristia”, inviati a condividere il grande dono ricevuto; di essere un sostegno per coloro che portano il messaggio di Cristo fino ai confini del mondo; e di pregare per tutti quei popoli che non hanno ancora sentito parlare di Cristo e non hanno conosciuto la Parola del Signore.

Aiutare coloro che portano il messaggio di Cristo nel mondo



“I missionari non solo annunciano il Vangelo e formano comunità di fede - ha affermato il presule -, ma realizzano anche opere di amore misericordioso. Portano speranza e conforto alle comunità locali tormentate dalla povertà e dalle malattie con il loro aiuto disinteressato”. E per fare questo - ha aggiunto - hanno bisogno del nostro aiuto finanziario e materiale. Quei 1800 missionari polacchi, che prestano servizio in 99 Paesi di missione – in Africa, nell’America meridionale e centrale, in Asia, in Oceania e in Alaska – hanno bisogno del nostro sostegno non solo in questa giornata – ha spiegato –, in cui si raccolgono donazioni nelle parrocchie per il Fondo Missionario Nazionale e per il Centro di Formazione Missionaria di Varsavia, che prepara i futuri missionari alla missione, ma sempre.

Tutti siamo chiamati a sentirci responsabili delle missioni e questa chiamata sarà ribadita più volte nel corso del 2022, in occasione di importanti giubilei missionari, organizzati dalle Pontificie Opere Missionarie in Polonia: il 400.mo anniversario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il 200.mo anniversario della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, il 100.mo anniversario della Pontificia Opera Missionaria, il 150.mo anniversario della nascita del fondatore della Pontificia Unione Missionaria, il beato Paolo Manna, e la beatificazione della Serva di Dio Paulina Jaricot (leggi: Żariko), che avrà luogo a Lione il 22 maggio 2022.



I Cantori della Stella



Il 6 gennaio la Chiesa celebra la Giornata dell’Infanzia Missionaria. In questo giorno, in Polonia e in tutto il mondo, sottolinea il presule, anche i bambini appartenenti alla Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria si uniranno nella preghiera e, vestiti con costumi che simboleggiano i 5 continenti, parteciperanno all’animazione missionaria dei "Cantori della Stella", nelle parrocchie, nelle case di cura, negli ospedali e in molti altri luoghi. La loro attività, ormai una tradizione da 28 anni, quest’anno aiuterà i bambini di Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan. Il presidente della Commissione episcopale per le Missioni conclude il suo messaggio auspicando che l'esempio dei Magi ci insegni “il coraggio, l'umiltà e la perseveranza nella ricerca di Dio”, ci insegni a volgere lo sguardo su quelli che non conoscono ancora Cristo e ci spinga a sostenere spiritualmente e materialmente i missionari.