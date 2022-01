Il cardinale Zuppi celebrerà i funerali di David Sassoli

Si terranno a Roma venerdì 14 gennaio i funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo, morto all'età di 65 anni nella notte di lunedì scorso. Al telegramma di cordoglio del Papa, sono seguiti i messaggi dei vescovi europei e di quelli italiani

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Hanno frequentato da giovani lo stesso liceo a Roma, il Virgilio. Si sono incontrati e confrontati più volte nel corso degli anni, compreso lo scorso settembre al G20 delle Religioni, tenutosi a Bologna. La città di cui è cardinale Matteo Zuppi, il quale venerdì 14 gennaio celebrerà i funerali di Stato di David Sassoli. Si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma. Giovedì 13, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, sarà allestita la camera ardente per consentire l'ultimo saluto dalle ore 10:00 alle 18:00.

Funerali di Stato

Nella tarda mattinata di mercoledì 12 gennaio, all'indomani della morte di Sassoli, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che quelli di venerdì saranno funerali di Stato. Tra i presenti ci saranno anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo, Charles Michel. Non mancheranno ovviamente i colleghi e amici più stretti, tra i quali il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, di cui Sassoli faceva parte.

Il cordoglio dei vescovi europei

"Eletto Presidente del Parlamento Europeo, nel 2019, riaffermò la necessità di una politica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, soprattutto ai giovani, promuovendo i valori europei e una particolare attenzione agli ultimi", scrive in un messaggio monsignor Gintaras Grušas, Arcivescovo di Vilnius e Presidente del CCEE. "I vescovi europei ne ricordano il grande spessore politico e istituzionale e - si legge - il suo impegno, come credente, per il dialogo e a servizio del bene comune". Il presidente della Comece, cardinal Jean-Claude Hollerich, esprime “profondo dolore per la morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo”. “Sono profondamente rattristato - si legge in una nota diffusa dall’ufficio di Bruxelles della Comece - nell’apprendere la notizia. Era un uomo di valori e di dialogo, con un grande senso del dovere, che ha lavorato per il bene comune come giornalista e come leader dell’Unione Europea per migliorare le istituzioni democratiche e avvicinarle ai cittadini europei”

Il messaggio dei vescovi italiani

"Nell’impegno professionale come giornalista e poi come uomo delle Istituzioni, ha sempre lavorato per una società più solidale e attenta ai bisogni dei giovani e degli ultimi". Questo un passaggio del messaggio di cordoglio della Cei, a firma del cardinale Gualtiero Bassetti. "Era convinto - si legge ancora - che credenti e laici possono insieme riedificare quella casa per continuare a combattere gli idoli, abbattere muri, costruire ponti, dare corpo ad un nuovo umanesimo, come aveva sottolineato nel suo intervento a Bari, in occasione dell’incontro 'Mediterraneo frontiera di pace' nel 2020".