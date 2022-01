Corea del Sud, la Chiesa di Seul ha 23 nuovi sacerdoti

Nella cattedrale di Myeongdong le ordinazioni in una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Peter Chung Soon-taick

Anna Poce - Città del Vaticano

Sono 23 i nuovi sacerdoti ordinati oggi a Seoul, nella cattedrale di Myeongdong, nel corso di una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Peter Chung Soon-taick, O.C.D., insieme a monsignor Fernando Reis, incaricato d'Affari della nunziatura apostolica in Corea, al cardinale Andrew Yeom e ai vescovi ausiliari.

La cerimonia seguita anche in streaming

La Messa, alla quale hanno partecipato in presenza solo i genitori dei neo sacerdoti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio del governo, è stata trasmessa in diretta streaming sul canale diocesano Catholic Peace Broadcasting Corporation TV e sul canale YouTube.



Alla fine della celebrazione, monsignor Chung ha ringraziato Dio per aver reso possibile queste ordinazioni, come pure i genitori dei nuovi sacerdoti, i parroci e le suore, gli insegnanti e le guide spirituali. Un ringraziamento anche al personale del Seminario e ai benefattori, che hanno sostenuto i nuovi ordinati nella loro vocazione a servire la Chiesa.



Tre dei nuovi sacerdoti - ha sottolineato il presule - sono membri della "Seoul International Catholic Missionary Society", una società missionaria fondata nel 2005 dall'arcidiocesi di Seoul, impegnata ad inviare missionari in America Latina. Un segno concreto che la Chiesa in Corea, ha osservato, “si è trasformata da ‘Chiesa che accoglie’ a ‘Chiesa che dona’, pronta ad assumere una visione missionaria e solidale all'estero e quindi pronta per la ‘Missio ad Gentes’”.



L'arcidiocesi di Seoul, dal gennaio 2022, conta 966 sacerdoti, tra cui un cardinale, un arcivescovo, tre vescovi, e cinque monsignori.