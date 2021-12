Taizè: salta per la seconda volta l’incontro europeo di Torino

Si svolgerà in due fasi: online alla fine del 2021 e in presenza a Torino a luglio 2022. La decisione di rimandare è legata all’evoluzione della pandemia

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

In una nota, la Comunità di Taizè ha informato che “non sarà possibile vivere l’Incontro Europeo di Torino come lo avevamo immaginato” a causa della pandemia. “Ci dispiace – si legge - che non potremo accogliere alla fine dell’anno coloro che avevano già organizzato il loro viaggio e ringraziamo le Chiese e gli abitanti di Torino per tutte gli sforzi fatti negli ultimi mesi”.

A luglio appuntamento in presenza

Per ovviare, è stato deciso di svolgere l’Incontro in due fasi successive, fra il 28 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022, avrà luogo online. “Le trasmissioni saranno fatte da Torino, con alcuni fratelli e con la partecipazione dei giovani della Regione. Coloro che vorranno partecipare potranno farlo via internet”. A breve si avranno i dettagli. Poi, dal 7 al 10 luglio 2022, le Chiese di Torino apriranno le loro porte ai giovani europei che “saranno alloggiati in famiglie e parrocchie della zona, e si incontreranno per preghiere, tempi di scambio e workshops, tra i quali la possibilità di pregare davanti alla Santa Sindone. I giovani che lo desiderano potranno fermarsi qualche giorno a Taizé sulla strada per Torino o dopo l’incontro sulla via del ritorno”.