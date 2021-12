Portogallo. Campagna di solidarietà delle Suore Ospedaliere

“Cooperare è abbracciare”: si chiama così la campagna di solidarietà delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù del Portogallo, lanciata per sostenere i progetti della Congregazione nei Paesi in via di sviluppo

Anna Poce – Citta del Vaticano

"Il lavoro svolto in questi Paesi è fondamentale per garantire il diritto alla salute mentale a migliaia di persone che vivono in situazioni di emarginazione ed esclusione sociale in America Latina, Africa e Asia". Lo ha detto all’agenzia ECCLESIA suor Paula Carneiro delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, parlando della campagna di solidarietà “Cooperare è abbracciare” della Fondazione Bento Menni. Fondazione, nata su iniziativa della Provincia Portoghese della Congregazione, per sostenere i progetti e i servizi creati dalle religiose nei Paesi in via di sviluppo, tra i quali figurano anche “consultazioni ambulatoriali psicologiche e psichiatriche, visite di sostegno a domicilio, aiuto ai senzatetto e programmi di riabilitazione psicosociale”.



Suor Paula ha precisato che la missione "incarna ed esprime il carisma dell'ospitalità nell'accoglienza, assistenza e cura speciale e preferenziale alle persone con malattia mentale, disabilità intellettuale e fisica e altre malattie" e risponde alla situazione di abbandono subita da queste persone, cercando di restituire loro dignità e promuovendo la formazione e un'istruzione di qualità per i giovani .



Le Suore Ospedaliere



La Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù è stata fondata a Ciempozuelos, a Madrid, in Spagna, il 31 maggio 1881, da San Benedetto Menni, Sacerdote dell'Ordine di San Giovanni di Dio, insieme a María Josefa Recio e María Angustias Giménez, per rispondere alla situazione di abbandono sanitario e di esclusione sociale dei malati di mente dell'epoca.

Oggi, continuando la missione risanatrice e salvifica di Gesù nella Chiesa e per il mondo, preferibilmente a favore dei malati di mente e dei portatori di handicap fisici e psichici, la Congregazione è presente in 25 Paesi in quattro continenti (Africa, America, Europa e Asia). La Fondazione Bento Menni cerca di sostenere il suo lavoro, cercando finanziamenti nazionali e internazionali e realizzando campagne di solidarietà, per implementare i servizi sviluppati.