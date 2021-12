Cile, incontro di formazione sull'integrità delle relazioni nella Chiesa

Bambini in un'aula scolastica (Copyright: Aid to the Church in Need)

La Conferenza episcopale del Paese organizza un semonario rivolto agli operatori in ambito educativo per promuovere ambienti sani e sicuri basati su una cultura della cura

Anna Poce – Città del Vaticano

Esercitare il servizio nella Chiesa costruendo relazioni rispettose della dignità di tutti. E' l'obiettivo dell'incontro in programma il prossimo 4 gennaio, in modalità virtuale, sul canale youtube Santillana Chile, dalle ore 16 alle ore 19. Prime destinatarie dell'appuntamento organizzato dal Dipartimento per la Prevenzione degli Abusi della Conferenza episcopale del Cile sono le figure impegnate nel settore nell'educazione. L'incontro si avvale anche del sostegno della Conferenza dei Superiori e Superiore Maggiori dei Religiosi e Religiose del Cile (CONFERRE) e della Fondazione Centro di Educazione Sessuale Integrale (CESI).

Integrità nel servizio ecclesiale



Il seminario di formazione – si legge sulla pagina web del Celam - parlerà anche del documento "ISE - Integrità nel servizio ecclesiale: linee guida per il popolo di Dio per l'esercizio del servizio nella Chiesa", pubblicato dall’arcidiocesi di Santiago nel 2020 con l'obiettivo di favorire relazioni corrette e rispettose della dignità di tutte le persone, soprattutto da parte di coloro che lavorano all’interno delle istituzioni educative cattoliche e di ispirazione cristiana. Il testo, frutto del lavoro di una commissione speciale, composta da sacerdoti, religiosi e fedeli laici di varia provenienza, è un’iniziativa nata dall’invito del Consiglio episcopale per la Prevenzione degli abusi e l’accompagnamento delle vittime a rispondere all’appello di Papa Francesco per la promozione di una cultura della cura e della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

Le chiavi per l’integrità nel servizio educativo



Il corsosarà rivolto a rettori, direttori, insegnanti, sostenitori, professionisti dell'educazione, genitori e responsabili di istituti scolastici. L'auspicio, si legge in una nota, sarà quello di favorire la collaborazione nello sviluppo "della comunità educativa e di ciascuno dei suoi membri" e nell'avere "un comportamento retto nelle relazioni con le classi", assicurando "il rispetto dei confini fisici ed emotivi dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, a garantire una formazione permanente, a sviluppare le competenze pastorali necessarie per il servizio e per prendersi cura di se stessi, specialmente della propria dimensione spirituale e professionale". (Per la partecipazione al corso di formazione gratuito, è possibile compilare il modulo di iscrizione presente sul sito: https://bit.ly/2ZpsFqW.)