Economy of Francesco: non si cambia l'ambiente se non si cambia l'economia

Grande evento online oggi pomeriggio, nuova tappa dell'iniziativa voluta dal Papa per far dialogare giovani economisti, imprenditori e changemakers per un futuro diverso. Quaranta le città collegate da tutto il mondo con Assisi per discutere di aumento della povertà, finanza, ed ecologia

Michele Raviart - Città del Vaticano

Bogotà, Nairobi, Shangai, Washingthon. Sono solo alcune delle quaranta città del mondo che questo pomeriggio saranno collegate con Assisi per l’incontro di quest’anno di Economy of Francesco, l’iniziativa voluta dal Papa che riunisce giovani economisti, imprenditori e “changemakers” del mondo uniti nell’impegno comune di ripensare in modo concreto un nuovo tipo di economia. L'evento si svolte in diretta streaming sul canale YouTube di Economy of Francesco.

Nel nome dei due Francesco

Si tratta del secondo appuntamento da quando, il 1 maggio 2019, Francesco lanciò questo progetto con una lettera ai giovani imprenditori, e l’incontro di oggi raccoglierà i frutti di questi oltre due anni di cammino comune. “Ci sono migliaia di giovani economisti che si sono messi in moto sotto il nome dei due Francesco, quello di Assisi e il Papa, per dare un'anima e per cambiare l'economia”, spiega a Vatican News Luigino Bruni, economista e coordinatore scientifico dell’evento. “In un momento in cui i giovani hanno un loro protagonismo forte - basta pensare a questi giorni a Milano con Greta sul tema ambientale - questi giovani dicono che non si cambia l'ambiente se non si cambia l'economia”.

Il programma della giornata

Le differenze tra ricchezza e povertà oggi, teoria e prassi economiche per aiutare i più deboli, il ruolo della finanza, ecologia, ma anche spiritualità e fraternità saranno alcuni dei temi sviluppati nel dibattito di oggi (qui il programma completo). Ad introdurre i lavori, rievocazioni storiche di persone entrate in contatto con il Poverello di Assisi, e testimonianze di giovani da Paesi come Zambia, India, Brasile e Afghanistan con il racconto di due donne coinvolte nell’iniziativa "Together we Stand" di Economy of Francesco. Gli economisti Jeffrey Sache e Helen Alford si confronteranno con i ragazzi. “Non dimentichiamoci che questa è una realtà giovanile”, spiega ancora Bruni, “abbiamo alcune figure di adulti che sono lì a dialogare, ma per mettere in luce il pensiero e il contributo dei giovani”. Chiuderà poi la giornata, che sarà possibile seguire online sul canale youtube di Economy of Francesco, il videomessaggio di Papa Francesco.

Un gruppo di giovani di"Economy of Francesco" in Argentina

Non lamenti, ma proposte

“L'esistenza stessa di qualcosa che è nato senza struttura, senza soldi, senza poteri politici forti, senza grandi appoggi, ma solo dalla forza di un messaggio è stata un'idea stupenda”, sottolinea ancora Bruni, “e questa giornata sarà un raccolto non di lamenti e di critiche al mondo che ‘fa schifo’, ma un raccolto di gente che sta già cambiando l’economia del proprio Paese tutti i giorni” e che ora ha avuto la possibilità di mettersi in rete: “quello che facevano prima individualmente uno per uno ora lo facciano insieme come un vero e proprio movimento di cambiamento dell'economia”.

Appuntamento tra un anno

Il prossimo obiettivo di Economy of Francesco è quello di incontrare il Papa ad Assisi nell’autunno del 2022, realizzando così l’incontro previsto nel 2020 e saltato a causa della pandemia. Un ritardo che forse si è rivelato provvidenziale perché sarà così un’occasione per mostrare i frutti di questa iniziativa, spiega ancora Bruni: “queste cose non si possono fermare perché non sono realtà che nascono dall'alto, ma nascono dalla vita”.