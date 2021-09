Usa, uragano Ida: i vescovi chiedono preghiere e gesti di solidarietà

Molte le comunità e le diocesi cattoliche degli Stati Uniti colpite dal recente passaggio della tempesta Ida. In una dichiarazione pubblicata sul sito della Conferenza episcopale, i presuli invitano i fedeli e tutti gli uomini di buona volontà a farsi vicini a quanti stanno soffrendo

Adriana Masotti - Città del Vaticano

Sono quattro, al momento, le vittime accertate dell’uragano Ida, classificato di categoria 4, che si è abbattuto due giorni fa in Lousiana e in Mississipi. Difficile il conto dei danni causati dalla tempesta, molte sono infatti le città ancora isolate, mentre a New Orleans è stato imposto il coprifuoco notturno. In gran parte dei quartieri della principale città dello Stato della Louisiana manca l'energia elettrica. Annullati dalle autorità portuali locali 200 voli in programma oggi.

Dai vescovi l'invito alla preghiera e alla solidarietà

Sul sito della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, la vicinanza e la preoccupazione dei vescovi americani. Il loro presidente, monsignor José H. Gomez, arcivescovo di Los Angeles, invita tutti alla solidarietà verso le comunità e le diocesi colpite. “Invito le persone di buona volontà a unirsi a me nel pregare per la sicurezza, il benessere e la protezione di tutti in queste aree colpite. Preghiamo anche in modo speciale per i primi soccorritori, gli operatori sanitari e il personale di emergenza che portano sollievo, conforto e guarigione”. Monsignor Gomez esorta alla preghiera e alla solidarietà in particolare i fedeli cattolici. “Affidiamo – scrive ancora - tutti i nostri fratelli e sorelle in pericolo alla nostra Madre, e chiediamo la sua continua protezione e la sua intercessione per confortare coloro che stanno soffrendo”.