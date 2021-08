In Sudafrica le “Settimane di sensibilizzazione al matrimonio”

A via dal 22 agosto fino al 9 ottobre la campagna di sensibilizzazione sul valore del matrimonio tra uomo e donna, promossa dalla Conferenza episcopale sudafricana

Isabella Piro - Città del Vaticano

“Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare”: è ispirata a questo passo dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia” (n.325) l’iniziativa promossa dalla Conferenza episcopale del Sudafrica (Sacbc), attraverso il suo Ufficio per la vita matrimoniale e familiare. Nello specifico, si tratta di una campagna di sensibilizzazione sul valore del matrimonio tra uomo e donna che proseguirà per diverse settimane, dal 22 agosto al 9 ottobre. “Mentre le statistiche sul benessere del matrimonio e della famiglia, purtroppo, non sembrano incoraggianti, al giorno d’oggi – si legge sul sito web della Sacbc – ci sono invece unioni coniugali e nuclei familiari che rappresentano un fulgido esempio di speranza di ciò che può essere raggiunto, nonostante i problemi e le sfide che si incontrano”.

Il programma

Il pensiero dei presuli va, poi, ai matrimoni che “si pensa siano finiti o che stanno per arrivare al capolinea”, così come alle famiglie in generale. Per tutti coloro che si trovano in difficoltà, dunque, la campagna di sensibilizzazione sarà disponibile la domenica, dalle 13.00 alle 14.00, su Radio Veritas, e il giovedì dalle 19.00 alle 20.00, sulla pagina Facebook della Sacbc. All’iniziativa sono invitate a partecipare “le persone fidanzate, spostate, divorziate e vedove, affinché ricevano una guida spirituale sicura per il rafforzamento o la guarigione delle loro relazioni e delle loro famiglie”.

Il programma delle Settimane di sensibilizzazione analizzerà diversi temi, tra cui lo scopo di Dio per il matrimonio; la scelta del giusto coniuge; il matrimonio come unione sacramentale tra uomo e donna; l’importanza della celebrazione liturgica delle nozze; la procreazione e l’educazione dei figli; la riconciliazione all’interno della vita coniugale e il concetto del “per sempre”. Diversi anche i relatori che si alterneranno tra il 22 agosto e il 9 ottobre: la domenica, saranno sacerdoti e vescovi a riflettere su alcuni passi della Scrittura, mentre il giovedì toccherà ai laici, esperti dell’argomento, offrire il loro punto di vista. L’iniziativa si concluderà con la celebrazione di una Santa Messa.

La situazione in Sudafrica

A fare da sfondo alla campagna lanciata dalla Sacbc c’è, naturalmente, l’Anno della Famiglia-Amoris Laetitia. Indetto da Papa Francesco per ricordare i cinque anni dalla pubblicazione della “Amoris Laetitia”, l’evento è iniziato lo scorso 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, e si concluderà il 26 giugno 2022, in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie a Roma con il Pontefice. Inoltre, bisogna ricordare che attualmente, in Sudafrica, è vivo il dibattito su una proposta di legge nazionale sul matrimonio. Nel Paese, infatti, coesistono diversi regimi matrimoniali: da una parte c’è il matrimonio civile, dall’altra i matrimoni consuetudinari, che variano a seconda delle comunità etniche e che rappresentano circa il 3 per cento del totale delle nozze celebrate nel Paese. Mentre il matrimonio civile è sempre e solo tra due persone, i matrimoni consuetudinari di alcune comunità riconoscono la possibilità della poligamia. Ora, il ddl in questione, il cui voto in Parlamento è previsto nel 2024, mira ad introdurre anche la poliandria.

Tra l’altro, il governo ha proceduto alla stesura della proposta normativa attraverso un così detto “Libro verde”. Pubblicato a maggio, esso ha raccolto le osservazioni e i commenti di diversi gruppi civili, leader tradizionali e religiosi, dai quali è emerso che “il matrimonio è un'istituzione che dovrebbe essere resa accessibile a tutti, indipendentemente dal genere”. Un punto sul quale, nel corso della loro recente Plenaria, svoltasi ad inizio agosto, i vescovi hanno manifestato le loro perplessità.