Assunta: la Nuova Zelanda si consacra a Maria

15 agosto, è la dedicazione alla Vergine da parte della comunità cattolica neozelandese che ne invoca la protezione. Tante le iniziative

Roberta Barbi - Città del Vaticano

In occasione della solennità dell'Assunta di quest'anno, il 15 agosto prossimo, la comunità cattolica neozelandese, in seguito alle numerose richieste che i vescovi hanno ricevuto in questo periodo, rinnoverà quella dedicazione del Paese a Maria invocandone la protezione per Aotearoa-Nuova Zelanda in tempi internazionali così preoccupanti. Lo rende noto il sito della Conferenza episcopale della Nuova Zelanda. Il Paese ha attualmente le frontiere chiuse a causa della quarta ondata di Covid in corso.

Un nuovo sito web un'opera dedicata a Maria

Inoltre, è previsto il lancio on line di un nuovo sito web interamente dedicato a Te Ara a Maria: il cammino di Maria, all’indirizzo www.tearaamaria.nz, in cui saranno raggruppate tutte le informazioni sugli eventi dell’anno e anche una sezione dedicata ai cenni storici in cui è spiegato, ad esempio, che nel gennaio 1838 il vescovo Jean-Baptiste Pompallier, primo vescovo di Aotearoa Nuova Zelanda, dedicò la Nuova Zelanda a Nostra Signora Assunta in Cielo.

Tutti i vescovi cattolici neozelandesi parteciperanno alla messa del giorno dell'Assunzione a Santa Maria degli Angeli a Wellington, che da allora in poi sarà santuario nazionale di Maria Assunta in cielo. Qui, nella stessa giornata, sarà svelata l'opera d'arte in stile Aotearoa con Maria e il Bambino. Il giorno seguente, l'opera inizierà un hīkoi di 12 mesi in tutto il Paese.