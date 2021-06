Mali, liberati i cinque cattolici rapiti a Mopti

Rifugiati in Mali (AFP or licensors)

I tre religiosi, insieme al sindaco e al vicesindaco di Ségué, erano stati sequestrati martedì mentre si recavano a un funerale. Sono tutti "sani e salvi" dopo che i loro rapitori li hanno abbandonati su una strada nella regione di Bandiagara

VATICAN NEWS

Sono stati rilasciati i cinque cattolici maliani, tre religiosi e due uomini che li accompagnavano, rapiti martedì scorso da sconosciuti nella regione di Mopti, nel Mali centrale. Lo riportano fonti della sicurezza. I cinque uomini sono padre Leon Dougnon, due membri della comunità, Emmanuel Somboro e Boutié Tolofoudié, poi il sindaco e il vice-sindaco di Ségué, Thimothé Somboro e Pascal Somboro. Sono tutti "sani e salvi" dopo che i loro rapitori li hanno abbandonati su una strada nella regione di Bandiagara, a Mopti.

Secondo quanto appreso da fonti locali, i rapitori hanno requisito l'auto su cui viaggiavano le loro vittime e sono scomparsi dal luogo dopo averle liberate. I religiosi sono stati rapiti mentre si recavano al funerale di un altro religioso della parrocchia di Ségué, padre Oscar Tehra, sempre nella regione di Mopti. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità di quanto accaduto.

Il governo maliano, che è in un processo di transizione dopo due colpi di Stato in meno di un anno, non controlla vaste aree del Paese, in particolare nel nord e nel centro, dove l'amministrazione centrale è praticamente assente mentre gli attacchi di vari gruppi jihadisti sono in aumento.