A Londra un concerto in memoria di San John Henry Newman

La Fondazione Genesis annuncia un evento ispirato alla vita e agli scritti del cardinale britannico, canonizzato da Francesco nel 2019

Sarà la chiesa dell'Immacolata Concezione, retta dai padri gesuiti, nota anche come Farm Street Church, nel quartiere londinese di Mayfair, ad ospitare lo speciale concerto ispirato alla figura di John Henry Newman, cardinale, teologo e filosofo inglese, già presbitero anglicano, proclamato santo nel 2019 da Papa Francesco. La britannica Genesis Foundation ha annunciato l'evento per domani, giovedì 10 giugno, alle 19 (ora locale), al quale si potrà assistere anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Classic Fm e disponibile, su richiesta, per un mese. Anche la Radio Vaticana in lingua italiana trasmetterà successivamente l’evento.

Due prime mondiali in memoria di San Newman

L’evento presenterà le prime mondiali di due esecuzioni di musica corale della Genesis Foundation - eseguite da The Sixteen, coro e orchestra di strumenti d’epoca fondato da Harry Christophers - ispirate alle parole di una meditazione che Newman scrisse alla fine del 1840, e poi la lettura di alcuni testi dello stesso porporato e del poeta ed ecclesiastico John Donne. Il concerto includerà anche musica sacra di compositori attivi nel XVI secolo, il periodo della Riforma inglese (Robert Parsons, Christopher Tye), e nel XX secolo (William Harris, un musicista anglicano, e Fernand Laloux, che fu organista alla Farm Street Church).

Un concerto nel rispetto delle regole

La performance, avverrà nel rispetto delle regole previste per il Covid, dunque – informa il sito britannico dei gesuiti – avrà luogo di fronte ad un piccolo pubblico riunito nel bellissimo ambiente gotico-rinascimentale della Farm Street Church, conosciuta come una “comunità che sostiene attivamente la giustizia sociale e nutre la musica e l'arte".