Scomparso padre Gian Paolo Salvini, ex direttore di Civiltà Cattolica

Nato a Milano nel 1936, è stato direttore della rivista romana dal 1985 al 2011

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

“Oggi intorno alle 7,30 è mancato a Roma, nell’infermeria dei Gesuiti delle case di Roma, pdre Gian Paolo Salvini, che mi ha preceduto nella direzione de La Civiltà Cattolica dal 1985 al 2011. E’ stato uomo di acume, sano spirito critico, dolcezza e spiritualità riservata e profonda”. Lo ha riferito padre Antonio Spadaro, direttore della rivista “La Civiltà Cattolica”.

Padre Salvini, cenni biografici

Nato a Milano il 3 marzo 1936, è entrato nella Compagnia di Gesù a Lonigo il 7 dicembre del 1954. Si è laureato a Milano in Economia e poi ha proseguito ii suoi studi di Teologia laureandosi a Innsbruck (Austria). Ordinato sacerdote il 28 maggio 1967, ha trascorso i suoi primi anni di ministero a Salvador di Bahia (Brasile).È stato quindi destinato al Centro Studi Sociali e alla rivista Aggiornamenti Sociali a Milano, dal 1969. Padre Salvini è stato direttore di Aggiornamenti Sociali dal 1977 al 1981 e superiore di San Fedele dal 1981. In seguito, nel 1984, è stato destinato a La Civiltà Cattolica. Ed è stato direttore della rivista romana dal 1985 al 2011. Come scrittore emerito, ha continuato a scrivere e pubblicare. È stato Consultore per 15 anni del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Paolo VI di Brescia, e membro emerito della Pontificia Accademia di Teologia. "Ricoverato alla Infermeria dei Gesuiti a Roma in seguito al peggiorare delle condizioni di salute nel febbraio di quest’anno 2021 - riferisce infine padre Spadaro - il declino è stato rapido, concludendosi questa mattina".