8 marzo, al Santuario S. Gabriele benedizione per i maturandi

41.ma edizione dell'iniziativa quest'anno on line: un momento di preghiera e il rito della benedizione delle penne si svolgeranno insieme al vescovo Lorenzo Leuzzi e alla comunità dei Padri Passionisti del luogo sacro del teramano

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Anche quest’anno il tradizionale raduno a “Cento giorni dagli esami di Stato” al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, in provincia di Teramo, per gli studenti delle scuole superiori dell’Abruzzo si svolgerà a on line a causa dell’emergenza coronavirus. L’appuntamento è per l’8 marzo alle ore 16.00 sulla pagina Facebook del Santuario di San Gabriele e della diocesi di Teramo-Atri. Giunta alla 41.ma edizione, l’iniziativa propone un momento di preghiera e il rito della benedizione delle penne insieme al vescovo Lorenzo Leuzzi e alla comunità dei Padri Passionisti del santuario di San Gabriele. Seguirà uno spazio di intrattenimento dal titolo “Un caffè con padre Alberto e suor Francesca”. Sempre lunedì, nel Santuario, saranno celebrate due Messe, alle ore 9.30 e alle ore 11.00, alle quali si potrà partecipare nel rispetto delle normative anti Covid-19.