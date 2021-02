La Commissione film della Cei prepara un sussidio per la Quaresima

Il cammino verso la Pasqua arricchita da spunti di riflessione disponibili sulle principali piattaforme in streaming e in home video. Il titolo è “Piaghe del presente e orizzonti di resurrezione”

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

La Commissione nazionale valutazione film (Cnvf) della Conferenza episcopale italiana propone un Sussidio pastorale per la Quaresima e la Pasqua con spunti di riflessione a partire da sette titoli di recente diffusione, disponibili sulle principali piattaforme in streaming e in home video. “Piaghe del presente e orizzonti di resurrezione”, questo il titolo, racconta gli affanni della quotidianità segnati da debolezze, discese e risalite, per ricordare che Cristo è con noi, è vicino alla nostra umanità sofferente, piegata e piagata. “La sua presenza è invito a guardare oltre la croce, oltre il sepolcro - scrive nell’introduzione il direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei Vincenzo Corrado -. L’occhio diventa, allora, specchio della conversione interiore e appello a non fermarsi nella ricerca della luce che dà pace”. Il Sussidio, preparato da Sergio Perugini, don Andrea Verdecchia ed Eliana Ariola, vuole far capire, in questo “tempo contrassegnato dalla frammentarietà e dalla dispersione, amplificate dalla disperazione per la pandemia da Covid-19”, che “occorre rieducare gli occhi a visioni di senso” e che “il lavoro trasformativo dell’artista può suggerire modelli d’impegno e azione”. È suddiviso in 7 schede e ciascuna richiama un passo del messaggio per la Quaresima di Papa Francesco, una parola chiave, una piaga del presente e una suggestione teologico-pastorale cui segue la proposta di un film.

Il Sussidio non propone titoli cinematografici o televisivi a carattere cristologico, ma racconta le “stazioni della croce” nell’oggi - malattia, morte, lutto, solitudine, emarginazione, povertà, assenza di lavoro, malavita, criminalità e guerra - per rintracciare le orme della risurrezione. Viene offerta anche una riflessione sull’importanza della cultura, della memoria, della storia, oltre che della famiglia, delle relazioni, e soprattutto sul ruolo della donna. I film Un luogo, una carezza di Marco Marcassoli; La sfida delle mogli di Peter Cattaneo; Cosa sarà di Francesco Bruni; Soul di Pete Docter; La nave sepolta di Simon Stone; Sorry We Missed You di Ken Loach; Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone scandiscono il tempo di Quaresima, dalla Prima Domenica alle Palme e alla Pasqua, mentre un focus finale, a firma del presidente della Cnvf, Massimo Giraldi, è dedicato alle pellicole sulla figura di Gesù Cristo.