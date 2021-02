Da Palermo un e-book per vivere la Quaresima in modo creativo

L'arcidiocesi del capoluogo siciliano intende offrire strumenti e linguaggi in grado di trasmettere l’annuncio pasquale in modo creativo ed entusiasmante: dai video del “Vangelo per bambini” con filastrocche e poesie, alla riflessione in famiglia

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

L’Ufficio Diocesano per la Catechesi dell’arcidiocesi di Palermo ha pubblicato un e-book per la Quaresima dal titolo “Rispondiamo al suo Amore”. Il sussidio multimediale, disponibile anche in formato PDF, è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito e dalla pagina Facebook dell'Ufficio.

L'idea del progetto

Ideato e realizzato dall’equipe diretta da don Angelo Tomasello, direttore dell’Ufficio per la Catechesi, la pubblicazione vuole offrire strumenti e linguaggi in grado di trasmettere l’annuncio in maniera creativa ed entusiasmante. Il percorso proposto può essere realizzato negli incontri di catechesi dell’iniziazione cristiana, in presenza, dove è possibile, oppure online, in famiglia, negli oratori e nei gruppi di formazione.

I temi e le modalità

Ogni tappa prevede: una parte introduttiva, con un gioco online che presenta l’argomento; l’ascolto della Parola, che propone il Vangelo delle diverse domeniche, con video del “Vangelo per bambini”, filastrocche e poesie; la riflessione in famiglia, che suggerisce il dialogo tra i componenti della famiglia e aggiunge una fiaba, un video sul messaggio del Vangelo e un pensiero di Papa Francesco; l’impegno per bambini e ragazzi, ossia l’invito a un’azione da far scaturire dall’interiorizzazione del messaggio del Vangelo; la conclusione, che consente di scegliere fra un gioco online riepilogativo o un laboratorio creativo.