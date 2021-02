Margaret Karram è la nuova presidente dei Focolari

Nata ad Haifa, 58 anni, è stata eletta ieri alla guida per sei anni del movimento fondato da Chiara Lubich. Succede a Maria Voce in carica per due mandati

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Con oltre due terzi delle preferenze, l’Assemblea generale del Movimento dei Focolari, composta da 359 rappresentanti di tutto il mondo, ha eletto ieri Margaret Karram come nuova presidente. La sua nomina è divenuta effettiva solo oggi con la conferma da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, come previsto dagli Statuti generali dei Focolari.

La sua storia



Nata ad Haifa, in Terra Santa, 58 anni fa si è laureata in Ebraismo all’Università ebraica di Los Angeles, negli Stati Uniti. Parla arabo, ebraico, italiano, inglese. Diversi gli incarichi ricoperti per i Focolari a Los Angeles e a Gerusalemme. Ha collaborato anche in diverse commissioni e organizzazioni per la promozione del dialogo tra le tre religioni monoteiste, come la Commissione Episcopale per il dialogo interreligioso, nell'Assemblea dei Cattolici Ordinari della Terra Santa e l’organizzazione ICCI (Interreligious Coordinating Council in Israel). Per 14 anni ha lavorato al Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Dal 2014 è al Centro internazionale dei Focolari come consigliera per l’Italia e l’Albania e corresponsabile per il Dialogo tra Movimenti ecclesiali e nuove Comunità cattoliche. Nel 2013 è stata insignita del premio “Mount Zion Award” per la riconciliazione, attribuitole insieme alla studiosa e ricercatrice ebrea Yisca Harani, per l’impegno nello sviluppo del dialogo tra culture e religioni diverse. Nel 2016 ha ricevuto il Premio internazionale Santa Rita per aver favorito il dialogo tra cristiani, ebrei, musulmani, israeliani e palestinesi, partendo dalla quotidianità della vita vissuta.

Per sempre una donna

Margaret Karram succede a Maria Voce che ha guidato il Movimento per 12 anni. Per sei anni sarà lei a portare avanti il carisma di Chiara Lubich. Secondo il regolamento dei focolarini la presidente deve essere sempre una donna consacrata, a voti perpetui, in rappresentanza della “grande varietà religiosa, culturale, sociale e geografica di quanti aderiscono – si legge in un comunicato - alla spiritualità dei Focolari nei 182 Paesi in cui il Movimento è presente e si riconoscono nel messaggio di fraternità che la fondatrice, Chiara Lubich, ha tratto dal Vangelo Padre, che tutti siano una cosa sola. (Gv 17, 20-26)”. Molte le sfide alle quali la Karram è chiamata dai “compiti di governo e indirizzo di un Movimento di dimensione mondiale come i Focolari, profondamente immerso nelle realtà e nelle sfide locali e globali dell’umanità, a partire da questo tempo di pandemia”.

Costruttrice di ponti



Proprio a causa delle limitazioni del coronavirus, l’Assemblea del Movimento dei Focolari si sta svolgendo solo on-line e si concluderà il 7 febbraio prossimo. Oggi è prevista l’elezione del copresidente, che per statuto deve essere un sacerdote focolarino. Poi l’elezione dei consiglieri che collaborano al governo centrale del Movimento. Oltre al rinnovo delle cariche direttive verranno definite anche le linee d’orientamento e d’azione del Movimento. “L’impegno primario della Presidente, - si legge nel comunicato - dunque è quello di essere costruttrice di ponti e portavoce del messaggio centrale della spiritualità dei Focolari, pronta a praticarlo e diffonderlo, anche a costo della propria vita”.