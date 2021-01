Regno Unito, nuovo lockdown ma restano aperte le chiese

Una decisione accolta con soddisfazione dal cardinale Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale inglese e gallese (Cbcew), che era stato piuttosto critico nei confronti delle limitazioni al culto imposte nei mesi scorsi dal governo

Lisa Zengarini - Città del Vaticano

Entra in vigore oggi il nuovo lockdown nazionale nel Regno Unito. La misura è stata annunciata lunedì dal premier Boris Johnson per cercare di attenuare la diffusione del contagio da Covid-19 e il sovraffollamento negli ospedali aumentati entrambi negli ultimi giorni anche a causa della nuova “variante” inglese del virus, molto più contagiosa.

Le restrizioni

Col nuovo lockdown alle persone sarà richiesto dunque di restare a casa salvo per spese essenziali, lavori che non possono essere svolti da casa, per ragioni sanitarie o anche in caso di violenze domestiche, ha precisato Johnson. Chiuse anche le scuole che proseguiranno le loro attività didattiche a distanza.

Chiese aperte per il culto

Restano invece aperte le chiese per il culto, i matrimoni o i funerali, sia pure con un numero limitato di persone e nel rigido rispetto delle norme sanitarie sul distanziamento sociale. Una decisione accolta con soddisfazione dal cardinale Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale inglese e gallese (Cbcew), che era stato piuttosto critico nei confronti delle limitazioni al culto imposte nei mesi scorsi dal Governo.

Le parole del cardinale Nichols

“La pratica regolare della nostra fede – ha dichiarato l’arcivescovo di Westminster - è una fonte consolidata sia di resilienza personale oltre a permettere il sevizio ai più bisognosi. Tale resilienza e questo servizio duraturo sono vitali in queste circostanze difficili. Sono felice – ha dunque affermato il cardinale Nichols - che non siano state introdotte misure che ostacolino o riducano questa fonte essenziale di energia per il bene comune. Le parrocchie cattoliche continueranno a servire i bisogni della loro comunità locale”. La Conferenza episcopale ha pubblicato sul suo sito le nuove dispposizioni del Governo.