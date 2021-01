In Myanmar, l'appello dei vescovi per l’acquisto dei vaccini anti-Covid

L'invito ai fedeli è a contribuire generosamente alla campagna di raccolta fondi promossa dalle autorità birmane per fermare la pandemia. Con più di 134mila casi e quasi 3mila morti, il Myanmar resta la terza nazione più colpita dal Covid-19 nella regione dell’Asean, dopo Filippine e Indonesia

Lisa Zengarini - Città del Vaticano

L’appello – come riportato dall’agenzia Ucanews - è stato lanciato domenica al termine della riunione annuale dei vescovi e l’invito ai cattolici del Paese quello di consegnare le donazioni ai vescovi che provvederanno a trasferire i soldi allo speciale fondo istituito per l'acquisto dei vaccini anti- Covid. .

Il vaccino, nuova alba di speranza

Nella lettera, firmata dal presidente della Conferenza episcopale (Cbcm), il cardinale Charles Bo, e da monsignor John Saw Yaw Han, segretario generale, i presuli evidenziano come la scoperta di un vaccino rappresenti una nuova “alba di speranza” per il mondo, ricordando la pandemia è anche un monito per “la pace e l’armonia con la natura, la nostra madre terra”. “Tutti come genitori dobbiamo lasciare dietro di noi un più verde in modo che i nostri figli possano ereditare quanto gli è dovuto senza sprecare le nostre risorse”, sottolineano i vescovi birmani, riprendendo l’invito lanciato dal cardinale Bo nel suo messaggio di fine anno. Nella lettera, la Cbcm rinnova anche la sua gratitudine a tutte le persone impegnate in prima linea nella prevenzione e nella cura della pandemia.

Le cifre della pandemia in Myanmar

Con più di 134mila casi e quasi 3mila morti, il Myanmar resta la terza nazione più colpita dal Covid-19 nella regione dell’Asean, dopo le Filippine e l’Indonesia. A rendere il Paese asiatico particolarmente vulnerabile è la fragilità del suo sistema sanitario nazionale.

L'opera caritativa della Chiesa

In questi mesi di emergenza l’opera caritativa della Chiesa locale a sostegno dei fedeli e a tutte le persone colpite dal virus non si è mai fermata. La Conferenza episcopale ha istituito uno speciale comitato guidato dal cardinale Charles Bo per coordinare gli aiuti alle famiglie più bisognose. La Chiesa ha organizzato diverse raccolte per finanziare gli aiuti. Non meno importante il lavoro sul fronte della prevenzione attraverso volontari. La settimana scorsa l’arcidiocesi di Mandalay, Marco Tin Win, ha donato 10 milioni di kyat, pari a 7.560 dollari, al Governo locale per l’acquisto di vaccini. Tra il 6 e il 12 gennaio il Governo birmano ha raccolto 2.67 milioni di dollari per l’acquisto dei vaccini. L’obiettivo è di vaccinare il 20% della popolazione entro la fine dell’anno.