Scicluna, un progetto di rinnovamento ecclesiale per Malta

One Church, One Journey questo il forum organizzato dall'arcivescovo di Malta nei giorni scorsi, che, nell'intenzione degli organizzatori, è stato un importante "viaggio di trasformazione e di rilancio che vede protagoniste parrocchie, congregazioni, scuole, movimenti e famiglie”

Davide Dionisi - Città del Vaticano

Rinnovamento ecclesiale e sinergia tra le diverse realtà diocesane. Sono questi gli obiettivi del forum organizzato da Mons Charles Scicluna, arcivescovo di Malta, tenutosi nei giorni scorsi, durante il quale sono stati presentati i risultati, i progetti in atto e le iniziative prossime dell’arcidiocesi, disponibili e fruibili all’interno della piattaforma One Church, One Journey. Si tratta di una sezione specifica del sito della Conferenza episcopale contenente le proposte di catechesi per i più piccoli, la quinta edizione della Bibbia maltese, unitamente ad una app della Bible Society e il progetto Views on Catholicism dall'Istituto Discern Research.

I contenuti e gli obiettivi dell'incontro

Durante il webinar, al quale hanno preso parte i diversi rappresentanti delle diverse commissioni pastorali è stata presentata anche l'esegesi del racconto di Emmaus del Dipartimento di Scrittura della Facoltà di Teologia, i progetti della Caritas con le parrocchie e le entità diocesane per aiutare i poveri, oltre ad una breve guida alla cura pastorale dei giovani. Nella sezione anche diversi rapporti sulle attività a sostegno degli emarginati e il nuovo video sulle radici cristiane del popolo maltese. Sono tutte tappe di un processo di rinnovamento fortemente voluto dallo stesso presule e lanciato ufficialmente il 7 giugno dello scorso anno grazie proprio all’idea di One Church, One Journey. “Un viaggio di trasformazione e di rilancio che vede protagoniste parrocchie, congregazioni, scuole, movimenti e famiglie” si legge nel documento conclusivo del webinar, al termine del quale l’Arcivescovo ha deciso di istituire un gruppo di lavoro che sosterrà i progetti, li coordinerà e avrà il compito di coinvolgere altri soggetti e organismi espressione della società maltese.