Le “Giornate di Lourdes” ripensate nel rispetto delle norme anti-Covid

Tra qualche giorno sarà possibile iscriversi alle iniziative on-line, ripensate a causa della pandemia

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Si apriranno il 20 gennaio le iscrizioni per le “Giornate di Lourdes” in programma, in modalità on line, l’11 e 12 febbraio. All’incontro, appuntamento assai atteso ogni anno da oltre 800 operatori del settore, fra cui responsabili di pellegrinaggi e professionisti del turismo religioso, sarà dedicato il sito internet www.lesjourneesdelourdes.org.

Le restrizioni per la pandemia



L’iniziativa è stata ripensata a causa dell’emergenza coronavirus e tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella chiesa di Santa Bernadette, appositamente attrezzata per accogliere il pubblico che potrà parteciparvi nelle condizioni igieniche richieste e consentire i collegamenti a distanza. Tra gli argomenti che saranno sviluppati: gli orientamenti pastorali per il santuario di Lourdes, le meditazioni proposte per quest’anno, l’accoglienza in sicurezza dei pellegrini. Il programma definitivo sarà diffuso nei prossimi giorni.