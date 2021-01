Chiesa a Bogotà- Colombia (AFP or licensors)

Epifania in Colombia, monsignor Rueda: "Cerchiamo Dio negli eventi della vita"

Il primo videomessaggio per il nuovo anno dell'arcivescovo di Bogotá, è stato per i fedeli un invito a cercare Dio, come i magi, ad adorarlo senza cedere agli ostacoli, anche quelli posti dalle limitazioni della pandemia. “Dobbiamo essere uomini e donne alla ricerca di Dio” ha sottolineato l’arcivescovo, “alla ricerca del volto di Dio in tutti gli eventi della vita"

Anna Poce - Città del Vaticano L'arcivescovo di Bogotá, monsignor Luis José Rueda, domenica 3 gennaio,nel suo primo videomessaggio del 2021 diffuso sulla pagina web dell’Episcopato, ha invitato i fedeli a vivere la festa dell'Epifania, il 6 gennaio, che commemora l'adorazione di Gesù da parte dei Magi, camminando verso Dio, cercandolo e adorandolo. Come i Magi d’Oriente “quest'anno dite al Signore ‘voglio camminare’” ha affermato il presule, uscendo dalla tristezza dell’anno scorso, dalle ferite, dalle difficoltà e dalle preoccupazioni della vita personale e familiare, e andando alla ricerca di Dio, guidati dalla stella, simbolo forse del discernimento di cui abbiamo bisogno nella vita. “Dobbiamo essere uomini e donne alla ricerca di Dio” ha sottolineato l’arcivescovo, “alla ricerca del volto di Dio in tutti gli eventi della vita, nella gioia e nella tristezza, nella salute e nella malattia, notte e giorno, nell'abbondanza o nella scarsità, in tutti i momenti”. La pandemia non fermi la nostra adorazione e la nostra preghiera Quest'anno deve essere un anno per camminare e per cercare il Signore, per cercare il suo volto e imparare ad adorarlo, ha spiegato. E se l'adorazione, che avviene davanti al Tabernacolo, non sarà possibile nelle chiese, a causa delle misure di prevenzione igienico-sanitarie, adottate per fermare la diffusione della pandemia di coronavirus, “tuttavia avrete la possibilità di adorarlo frequentemente anche a casa vostra – ha affermato il primate di Colombia -, di adorarlo con le vostre parole, di adorarlo con il vostro lavoro, di adorarlo attraverso il vostro rapporto con gli altri, vivendo la fraternità”.

