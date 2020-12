A Siracusa le celebrazioni per Santa Lucia nel tempo del Covid-19

Le restrizioni dovute alla pandemia non fermano la devozione dei siracusani per la loro Santa. Niente processioni però quest'anno, e la Messa della domenica con solo 100 persone, ma trasmessa in streaming. Tema delle celebrazioni: "Santa Lucia, luce per la via alla santità”

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Siracusa celebra questa domenica la sua patrona, Santa Lucia. Ricco il programma delle celebrazioni organizzate nel rispetto delle misure sanitarie anti-Covid, senza le tradizionali processioni. Il tema scelto quest’anno dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia per ricordare la giovane martire, vissuta fra il III e IV secolo, è “Santa Lucia, luce per la via alla santità”. Alle 10.30, la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo monsignor Francesco Lomanto, con la partecipazione di solo 100 fedeli, sarà in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sui social. “Quest’anno abbiamo una festa particolare legata all’emergenza sanitaria e per il nuovo arcivescovo in diocesi - ha sottolineato monsignor Salvatore Marino, parroco della cattedrale -. Con il suo stemma Sanctificate in meritate, ci ha dato l’opportunità di riflettere sull’attenzione alla santità. Cosa significa essere consacrati nella verità: verità a Cristo e consacrati a Cristo. Questo cammino di santità - ha aggiunto monsignor Marino - ci ha spinto a prendere in considerazione la figura di Santa Lucia: Lucia con la sua luce illumina la via della santità”.



I santi, punti di riferimento nel cammino di fede

Per questo motivo la settimana dell’Ottavario proporrà preghiere e riflessioni per far riscoprire alcuni dei santi più significativi per l’arcidiocesi siciliana. Si parlerà, tra gli altri, di San Marciano, il primo vescovo, di San Metodio, cui è dedicato l’Istituto di scienze religiose; del beato Federico Campisano; di San Zosimo e di suor Chiara Di Mauro, per la quale è in corso la causa di beatificazione. Si tratta di figure, ha spiegato monsignor Marino, che hanno vissuto in pienezza l’Eucarestia e che per questo sono punti di riferimento. Il 19 dicembre, poi, l’arcivescovo incontrerà i giovani. Per tutto l’Ottavario, inoltre, sarà possibile fare processioni individuali o per famiglie: partendo dalla Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro e terminando in cattedrale, si potrà riceverà una credenziale e lucrare l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni. Infine è stato pensato anche l’itinerario spirituale, storico e artistico “Sui passi di Lucia”, un percorso che, seguendo la vita di Santa Lucia, vuole far conoscere Siracusa attraverso la fede e la devozione popolare.