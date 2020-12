Il flagello e il miele. Il volto di Ambrogio nell'arte

In occasione della memoria liturgica di Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini dedica al santo patrono della Chiesa ambrosiana e di Milano una serie di iniziative. Tra queste un incontro online sulla rappresentazione nell'arte del grande vescovo e dottore della Chiesa

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Patrono di Milano, ma anche della Chiesa Universale indivisa. A Sant’Ambrogio, nel giorno al lui dedicato, il 7 dicembre , il Museo Diocesano “Carlo Maria Martini” dedica una serie di iniziative, tra cui la conferenza on line gratuita dal titolo: “Ambrogio. L’anima e il volto”. Interviene Luca Frigerio, giornalista e scrittore, autore del libro dall’omonimo titolo pubblicato dal Centro Ambrosiano.

Sant'Ambrogio rappresentato con il flagello

Il flagello e la difesa della verità

“San’Ambrogio – spiega Frigerio a Vatican News – è venerato anche dagli ortodossi. É Dottore e Padre della Chiesa. Dalla sua epoca - è morto nel 397 - fino ai giorni nostri il suo volto è stato rappresentato da tanti artisti”. Non solo barba bianca, mitra, pastorale, consueti attributi dei vescovi, caratterizzano la figura di Ambrogio. “Nell’iconografia antica egli stringe sempre in mano un flagello, una sferza o scudiscio: questo simbolo – prosegue Frigerio - è riconducibile alla strenua lotta da lui condotta in difesa della verità della fede. Si oppose infatti alle eresie degli ariani sulla Trinità e sulla divinità di Cristo. Questa azione è stata rappresentata fin lungo il Medioevo attraverso il segno del flagello”.

Carlo Francesco Nuvolone (Milano 1609 - 1662), Sant'Ambrogio in gloria, Olio su tela, 229 x 129 cm, Museo Diocesano di Milano

La battaglia di Parabiago

C’è un altro episodio, particolarmente caro a Milano. La leggenda narra che Ambrogio apparve durante la famosa battaglia di Parabiago nel 1339 che decretò la consegna del potere della città ai Visconti. “I milanesi – aggiunge l’autore del libro - stavano perdendo contro i mercenari svizzeri e tedeschi. Ambrogio a cavallo di un cavallo bianco, con lo staffile in mano, allontanò i nemici e da quel giorno è diventato difensore della città”.

Dolcezza e il nutrimento spirituale

Ma oggi Ambrogio è soprattutto simbolo di concordia. “Già nel Cinquecento San Carlo Borromeo preferiva all’immagine con lo staffile quella del pastore benedicente”. “Al di là delle Alpi – conclude Luca Frigerio - Ambrogio è rappresentato con il favo di miele. Il riferimento è alla sua grande capacità di persuasione attraverso parole e scritti. Quando Ambrogio parlava si dice che sembrava di ascoltare parole dolci e corroboranti come il miele”. Non a caso sant’Ambrogio è anche patrono degli apicoltori. Per iscriversi alla conferenza online che si svolgerà sulla piattaforma Zoom alle 18 e durerà circa 45 minuti occorre inviare una email a diocesanoonline@gmail.com