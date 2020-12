Pakistan, il messaggio interreligioso di pace per Natale

Leader cristiani e di altre fedi religiose, il 12 dicembre scorso, si sono riuniti nella Cattedrale di San Patrizio, a Karachi, per celebrare il periodo natalizio e lanciare un messaggio di unità e di pace nel Paese

Anna Poce- Città del Vaticano

A presiedere la cerimonia nella Cattedrale di San Patrizio, a Karachi, secondo quanto riporta UCA News , il cardinale Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi. “Non dovremmo riunirci solo per festeggiare – ha spiegato il porporato -, ma dovremmo essere una cosa sola nei momenti difficili di ciascuno. Lo siamo stati qualche anno fa quando la comunità ismailita fu presa di mira per la sua fede", facendo riferimento all'attacco terroristico dello Stato islamico del 2015 che causò la morte di 45 persone.

L'unità tra le religioni chiave della pace

"Quell'evento - ha affermato - divenne fonte di unità per tutti noi in un momento di diffuso terrorismo e disordini a Karachi". È, dunque, necessario per un vero cambiamento – ha sottolineato il cardinale Coutts – che il messaggio di pace e di armonia venga diffuso a tutti i livelli. Mangla Sharma, un legislatore indù – si legge su UCA News -, ha ringraziato la comunità cristiana per gli sforzi fatti per promuovere l'armonia interreligiosa e il dialogo tra persone appartenenti a confessioni religiose diverse. "Dovremmo sostenere e organizzare iniziative che possano essere strumentali alla nostra lotta per l'uguaglianza dei diritti delle minoranze", ha aggiunto Sharma. Padre Saleh Diego, direttore della Commissione Nazionale per la Giustizia e la Pace, ha ribadito l’importanza dell'unità interconfessionale.

“Tutti noi, non solo i cristiani, dobbiamo unirci – ha precisato - e stare insieme agli indù e ai sikh per la causa della pace e della giustizia. Nostro Signore è il Signore della giustizia e tutto è possibile se siamo uniti e restiamo uniti". Anche il pastore Suleman Manzoor, presidente di Rapha Mission International, ha ringraziato il cardinale Coutts e gli organizzatori dell'evento, e ha invitato i musulmani, gli indù, i sikh, i parsi e altre comunità ad un raduno di pace natalizio il 20 dicembre. Il raduno si terrà prima al Cimitero Cristiano e terminerà al Karachi Press Club.