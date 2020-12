Comunità di Sant'Egidio, a Natale pranzo prêt-à-porter per i poveri

Nel rispetto delle norme anti-Covid, anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio potrà essere al fianco degli ultimi il 25 dicembre, anche se in modalità diverse. Iniziative previste in tutta Italia

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Saranno un centinaio, quest’anno, i poveri invitati ad un pranzo prêt-à-porter il 25 dicembre dalla Comunità di Sant’Egidio, a Roma, a Santa Maria in Trastevere. L’appuntamento è alle 12.30, proprio nel luogo in cui, nel lontano 1982 venne realizzato il primo pranzo con i poveri. Nel rispetto delle norme anti-Covid, anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio sarà al fianco degli ultimi per i quali sono stati preparati pure dei doni.

Insieme per il pranzo in tutta Italia

Lo speciale pasto natalizio sarà confezionato con materiale compostabile. Iniziative simili sono previste in tutta Italia e in vari paesi del mondo. In queste settimane la Comunità di Sant’Egidio ha avviato la distribuzione di pacchi alimentari e doni in tutte le aree geografiche segnate dall’emergenza coronavirus.

Insieme per rinascere

Lo scorso Natale alle iniziative della Comunità di Sant’Egidio hanno preso parte 60 mila persone in Italia e oltre 200 mila in tutto il mondo. “Profondamente convinti che non ci si salva da soli, insieme a molti volontari - si legge in un comunicato della Comunità di San’Egidio - soprattutto giovani, che si sono uniti a noi in questi mesi, anche quest’anno vogliamo raggiungere tanti senza fissa dimora, anziani, famiglie impoverite dalla crisi e tutti coloro che attendono un segno per rinascere insieme”.