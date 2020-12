Cardinale Bo: Cristo è il vaccino per tutte le nostre sofferenze

“Cristo è il vaccino per tutti i nostri dolori, è il guaritore eterno. La sua venuta sana tutte le nostre ferite. Ma ciò richiede la conversione del cuore”: questo il cuore dell’omelia del Cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon in Myanmar e presidente della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche (Fabc), pronunciata nella Messa della Vigilia di Natale

Isabella Piro – Città del Vaticano

“Il 2020 è l'anno "C", dove la “C” sta per Covid Questo virus invisibile ha sconvolto la nostra vita fisica, sociale, spirituale e psicologica”. Così il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon in Myanmar ha aperto la sua omelia nella Messa della Vigilia di Natale. Ma “non tutto è andato perduto – ha aggiunto – perché Cristo è la luce più luminosa di tutte le tenebre”. Non solo: dalla pandemia “abbiamo imparato una maggiore consapevolezza del fatto che la vita è un dono, ogni giorno, ogni minuto, ogni respiro è un dono, ogni piatto di cibo è un dono, soprattutto per i poveri, ogni piccola stretta di mano, ogni incontro è un dono”. Ed anche se “questa pandemia ci ha costretti ad un allontanamento sociale, essa tuttavia ha unito i nostri cuori”.

Un appello alla pace nel Paese

Guardando, quindi, alla campagna di vaccinazione anti-Covid, già avviata in alcuni Paesi del mondo, il presidente della Fabc si dice “rincuorato da questa notizia che dimostra che Dio non si è mai arreso con l’uomo”. “Continuiamo a pregare per coloro che stanno ancora combattendo contro il virus e per tutti gli operatori sanitari che sono una luce nel mondo”, ha detto il porporato. Un ulteriore appello l’Arcivescovo lo ha lanciato in favore della pace: il Myanmar, ha detto, deve affrontare molte sfide, oltre a quella sanitaria: guerre, povertà, traffico di esseri umani sono tutte “forme di pandemia” che attanagliano la popolazione. Ma Gesù è “il principe della pace” e questo è “il messaggio fondamentale del Natale”. “L'unica guerra che dobbiamo combattere in Myanmar – ha aggiunto il porporato di Yangon - è quella per una vita prospera e pacifica per tutti. Che questo Natale sia l'inizio della riconciliazione tra tutti i gruppi, le razze e le religioni del Paese”.

Non perdere mai la speranza

Di qui, l’invito del porporato a far scorrere “nei nostri cuori la speranza”, “la pace e la redenzione” rappresentate da Cristo, la cui incarnazione indica “il sì decisivo di Dio all’umanità”. Egli infatti “ci trova quando pensiamo che tutto è perduto, Egli ci guarisce, ci consola, ci ricostruisce come suo popolo”. L’invito del Cardinale Bo, dunque, è stato a “non maledire le tenebre, bensì ad accendere una luce di speranza nei cuori, in famiglia, nel Paese, perché la luce di Cristo supera ogni oscurità”.