Nel Duomo di Milano le celebrazioni tradotte per non udenti

Da domani un nuovo servizio, voluto dall’arcivescovo Delpini, che da tempo sollecitava una maggiore attenzione alle persone con disabilità in modo che potessero partecipare pienamente alla liturgia

Isabella Piro – Città del Vaticano

Linguaggio dei segni e sottotitoli, proiettati in quattro maxischermi ed altri 10 monitor: così il Duomo di Milano si prepara ad avviare, dall’8 dicembre, un servizio speciale per i fedeli non udenti, affinché possano seguire meglio le celebrazioni più importanti dell’anno liturgico, presiedute dall’arcivescovo della città, monsignor Mario Delpini. Il nuovo servizio partirà domani, in occasione del Pontificale per la Solennità dell’Immacolata Concezione. Frutto di un accordo tra l’arcidiocesi ambrosiana e la Fabbrica del Duomo, l’iniziativa – informa una nota – è stata voluta dallo stesso presule che, già nella lettera pastorale dello scorso anno e in diversi altri incontri, aveva sollecitato una particolare “attenzione affinché fosse favorita la partecipazione alla liturgia” delle persone ipoudenti. “Raccomando tutte quelle attenzioni che favoriscono l’ingresso della gente nelle nostre chiese: come può essere attraente una celebrazione se ci sono ostacoli per chi vuole parteciparvi?”, scriveva infatti monsignor Delpini.

Le Messe anche in tv

Ora, quindi, i non udenti potranno vedere, insieme alle immagini delle celebrazioni, anche i segni dell’interprete, nonché i sottotitoli, relativi ai riti, alle omelie ed ai canti. Non solo: le Messe nel linguaggio dei segni e sottotitolate saranno trasmesse in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming dal portale della diocesi www.chiesadimilano.it Al momento tale servizio è previsto, oltre che per il Pontificale di domani, anche per le Messe del giorno di Natale e dell’Epifania; per la prima domenica di Quaresima, in programma il 21 febbraio; per la Domenica delle Palme del 28 marzo; per le celebrazioni pasquali che vanno dal Giovedì Santo alla Domenica di Risurrezione, ovvero dal primo al quattro aprile, e per il 15 agosto, Solennità dell’Assunzione della Vergine Maria.