Siria, ACS ricorda l’arcivescovo di Homs: "Un combattente per la speranza"

Si è spento lunedì 7 dicembre a Damasco, monsignor Selwanos Boutros Alnemeh, arcivescovo siro-ortodosso di Homs. Con la Fondazione Pontificia, Aiuto alla Chiesa che Soffre, il metropolita ha collaborato ai progetti di emergenza per alleviare il dolore e incoraggiare la comunità cristiana

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

"Un uomo che ha sofferto con il suo popolo e per il suo popolo". Con queste parole Regina Lynch, responsabile dei Progetti della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), ricorda monsignor Selwanos Boutros Alnemeh, arcivescovo siro-ortodosso di Homs, morto lunedì scorso dopo una breve ma grave malattia.

La sua vita - si legge nel comunicato di ACS - che si è conclusa a 52 anni, è stata segnata dalla sofferenza da lui trasformata in devozione paterna e dedicata a numerosi progetti in favore degli orfani e delle famiglie più povere dell’arcidiocesi, anche nelle fasi più difficili della guerra. Altra grande preoccupazione erano i suoi sacerdoti, pastori instancabili ma privi di risorse in un Paese lacerato e sprofondato nella povertà.

“Sono stato cresciuto da orfano, la Chiesa era mia madre. Ora tutti in Siria si sentono orfani - Selwanos Boutros Alnemeh”

Testimone del dolore e della speranza

Ha assistito alla distruzione di Homs, alle atrocità e alle persecuzioni ad opera dei jihadisti nei diversi villaggi e contro le comunità cristiane dei dintorni: il massacro di 45 cristiani nell'ottobre 2013 a Sadad, la città natale dell’arcivescovo in cui viene seppellito oggi e, nel maggio 2014, all’esplosione della bomba che fece saltare in aria la Cattedrale di Homs e causò anche il ferimento del fratello, morto qualche mese dopo per le gravi ferite riportate. Nonostante i duri colpi - prosegue la nota della Fondazione - il Metropolita di Homs e Hama non si è mai stancato di alimentare la speranza. Insieme ai progetti di emergenza per alleviare il dolore e il bisogno, Selwanos ha promosso, con l'aiuto di ACS, molte altre iniziative per incoraggiare e dare forza alla comunità cristiana, come la "Via della Speranza": i bambini della Città Vecchia di Homs dipingevano graffiti sui muri delle case distrutte per dimostrare che i cristiani volevano restare e ricostruire quella parte della città rasa al suolo durante la guerra. È stato anche uno dei primi a impegnarsi per la ricostruzione delle case per i cristiani rientrati dopo il cessate il fuoco. Ha aperto un asilo a Hama che ha chiamato “Speranza di vita” e ha chiesto borse di studio perché i giovani potessero proseguire al più presto la formazione.

A Ginevra e Bruxelles per parlare dei cristiani dimenticati

Enorme è stato il suo contributo, spiegano dalla Fondazione, e la sua dedizione nel far conoscere al mondo la terribile situazione che stavano attraversando. Nel 2016 si è recato con ACS a Ginevra e Bruxelles per descrivere la realtà che i fedeli stavano vivendo e per denunciare l'incuria internazionale per la scomparsa della presenza cristiana in Siria, dovuta alle persecuzioni e alla conseguente emigrazione.