La rivista La Civiltà Cattolica parlerà ora anche il giapponese

Sarà lanciata sabato 7 novembre, nell'ambito di un incontro a Tokyo, l'edizione giapponese de La Civiltà Cattolica. Il titolo:ラ・チビルタ・カットリカ. Prosegue così il cammino di internazionalizzazione della storica rivista diretta dai gesuiti a 170 anni dalla sua fondazione

Adriana Masotti - Città del Vaticano

L’edizione in lingua giapponese de La Civiltà Cattolica ラ・チビルタ・カットリカ uscirà in formato cartaceo e digitale. Il primo fascicolo viene presentato a Tokyo, il 7 novembre, nell’ambito della rassegna Vatican & Japan - 100 Year Project presso la sede principale del gruppo Kadokawa, che pubblica la rivista. Sarà presente alla cerimonia il provinciale dei gesuiti del Giappone, l’argentino padre Renzo De Luca.

L'edizione nei 170 anni dalla fondazione della rivista

Significativo il momento del varo di questa edizione: quest'anno si celebrano, infatti, i 170 anni dalla fondazione de La Civiltà Cattolica, così come è avvenuto per l’edizione cinese nata lo scorso 20 aprile. Della rivista esiste, già dal 2017, anche l’edizione coreana, come pure le edizioni in inglese e francese, che si affiancano a quella originaria in italiano. A breve sarà ripristinata l’edizione spagnola con varie novità. In un suo messaggio alla rivista Papa Francesco proprio quest’anno aveva scritto che dalle sue pagine "si sentono salire le voci di tante frontiere che si ascoltano".

Un'idea nata durante la visita del Papa in Giappone

Nel comunicato stampa che annuncia la nascita dell'edizione giapponese si ricorda che l’idea è nata durante la visita di Papa Francesco lo scorso anno. "Da subito - afferma il direttore della Fondazione Kadokawa, il dott. Yasushi Shiina – noi abbiamo colto l’opportunità di offrire ai giapponesi una chiave di lettura del mondo unica, a partire dalla prospettiva universale che si elabora e si sviluppa a Roma, dalla Santa Sede".

Il sommario del numero 0 della rivista

"Il numero 0 della rivista - annuncia il comunicato - include la presentazione del direttore, padre Antonio Spadaro S.I., e una riflessione di padre Renzo De Luca S.I. dedicata allo scambio culturale col Giappone nella stampa dei gesuiti. A seguire due articoli: la traduzione in giapponese di un saggio apparso sulla rivista nel 1942, a firma di padre Pasquale d’Elia S.I., sulla cattolicità della Chiesa romana e il Giappone; e quella di un articolo di padre Toni Witwer S.I. sulla figura di Justus Takayama Ukon, daimyō e samurai giapponese durante l’epoca Sengoku (XVI sec.), beatificato il 7 febbraio 2017 da Papa Francesco".

La Civiltà Cattolica in giapponese anche in digitale

Il sito web della rivista sarà raggiungibile dalle ore 5 del 7 novembre, all’indirizzo http://www.laciviltacattolica.jp. La versione cartacea sarà stampata bimestralmente. La stampa della rivista è legata a una campagna di crowdfunding che verrà lanciata il prossimo dicembre. Padre Antonio Spadaro presenterà la rivista al pubblico giapponese in un video che sarà proiettato a Tokyo durante l’evento Vatican & Japan.